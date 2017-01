Hegerberg-søstrene tok regien da Norge snudde til seier

Norge – Sverige 2–1

Lillesøster Ada Stolsmo Hegerberg hadde et fantastisk 2016, men i årets første landskamp var det storesøster Andrine som først viste seg frem.

20 minutter var passert da hun sendte av gårde en utsøkt pasning som traff lissene på Lisa-Marie Karlseng Utland. Norges spiss lobbet ballen over en utrusende Hilda Carlén, og sørget for Norges første scoring under den nye landslagssjefen Martin Sjögren.

UTLIGNINGEN: Lisa-Marie Karlseng Utland lobber ballen elegant over den svenske keeperen og setter inn 1–1. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Komisk selvmål

Fem minutter senere kunne Norge juble igjen, og denne gangen var det Ada Stolsmo Hegerberg sin tur til å vise hva hun er god for. Europas beste fotballspiller i 2016 parkerte svenske Nilla Fischer på kanten og slo ballen inn i feltet.

Innlegget traff Kristine Minde, men hun fikk ikke til en ordentlig avslutning. Det fikk svenske Jonna Andersson, og hun satte ballen i eget mål.

Les også: Spesiell debut for Norges nye landslagssjef

– De første 45 minuttene var veldig bra fra vår side, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

Scoringen fullførte Norges snuoperasjon mot Sverige på fem minutter. Etter en rolig start på kampen åpnet svenskene scoringsballet etter 20 minutters spill.

Ga jentene honnør

Spissen Sofia Jakobsson knuste Nora Holstad Berge i feltet og stanget inn 1–0 bak Ingrid Hjelmeseth. Jakobsson var sterk i lufta, og hverken Berge eller keeper Ingrid Hjelmeseth klarte å stoppe avslutningen.

Svenskenes tid i paradis ble kort; jubelen hadde ikke lagt seg å Sveriges benk før Norge snudde kampen og vant.

– Vi har kun hatt tre treninger så langt, og sånn sett skal de ha honnør for den prestasjonen de leverer i dag, sier Sjögren til NTB etter kampslutt.