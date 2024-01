Hegerberg sikret gruppeseieren for Lyon – to mål før pause

Start-medlemmene stemte for mistillit mot det sittende styret

Starts medlemmer staker torsdag ut en ny kurs for klubben. Hele det sittende styret ønskes skiftet ut på det ekstraordinære årsmøtet.

Det sittende styret i Start hadde stilt sine plasser til disposisjon foran torsdagens ekstraordinære årsmøte. 11. januar besluttet styreleder Ole Magnus Skisland å gi seg på dagen etter en svært tøff periode for sørlandsklubben. Økonomien er svært trang.

Seunn Smith-Tønnessen har siden fungert som leder. Hun innledet torsdagens møte.

– Vi er forberedt på å sitte i styret fram til det ordinære årsmøtet, sa hun ifølge Fædrelandsvennen.

Etter en lang debatt der flere medlemmer åpnet opp om sitt syn på driften av klubben, ble det klart at medlemmene ønsker å se et nytt, midlertidig styre fram til det ordinære årsmøtet i mars.

I alt var 122 mot det sittende styret, mens 113 ville fortsette med klubbledelsen. Dermed skal medlemmene senere torsdag stemme over et nytt, midlertidig styre.

Det er ennå ikke kjent hvordan det styret vil se ut, og om det vil inneholde personer fra det gamle styret.

Flere tok torsdag til orde for at en eventuell utskiftning av styret kunne vente til det ordinære årsmøtet om under to måneder.

Start ble kastet ut av eliteseriekvalifiseringen i slutten av november etter at banen ble underkjent før kampen mot Bryne. I etterkant har flere sentrale skikkelser gitt seg, og klubben står stadig uten hovedtrener, assistenttrener, daglig leder og sportssjef.

Det ekstraordinære årsmøte kom i stand etter at spillerne uttrykte misnøye med ledelsen og styret. Deretter krevde over 100 medlemmer av klubben et ekstraordinært årsmøte for å finne en vei videre.

To saker skulle behandles på møtet. Det første var mistilliten mot det sittende styret, mens det andre var valg av et nytt midlertidig styre fram til det ordinære årsmøtet i mars. Det var 229 stemmeberettigede til stede. (NTB)