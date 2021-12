Hegerberg-show i storseier

Ada Hegerberg scoret sine to første mesterligamål for sesongen i første og siste minutt av første omgang før hun takket for seg. Lyon vant 5-0 over Benfica.

Hun ble med det den første til å score 50 mål for én klubb i kvinnenes mesterliga.

Hegerberg og Lyon gikk rett i strupen på Benfica. Etter 33 sekunder lå ballen i nota. Hegerberg frigjorde seg i feltet og headet enkelt inn 1-0.

Wendie Renard og Griedge Mbock Bathy sørget for 2-0 og 3-0 før Hegerberg mer eller mindre avgjorde kampen på overtid før pause med en kopi av sin første scoring.

Danske Signe Bruun satte inn 5-0 etter pause.

Lyon har for lengst sikret avansement i mesterligaen og leder med to poeng på Bayern München før den siste runden. (NTB)