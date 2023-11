Hegerberg rundet 250 mål for Lyon

Italia tok sin første Davis Cup-tittel på 47 år

Jannik Sinner og Matteo Arnaldi sørget for at Italia kun trengte to kamper på å vinne Davis Cup-finalen i tennis mot Australia i Malaga søndag.

Det er første gang siden 1976 at Italia vinner lagturneringen. Arnaldi slo først Alexei Popyrin 7-5, 2-6, 6-4, mens Sinner avgjorde kampen med seier over Alex de Minaur i strake sett. Der endte det med sifrene 6-3, 6-0.

Australia har tapt to strake finaler i Davis Cup. I fjor ble Canada for sterke i siste hinder.

(NTB)