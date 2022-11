Hegerberg ringte flere idrettsprofiler før hun takket ja til å bli VM-ekspert for NRK

– Det at Qatar har fått VM gjør at alle taper. Ikke bare de lagene og spillerne som er involvert, men vi seere også. Det har vært vanskelig for meg å si at jeg gleder meg til VM.

Det sier Andrine Hegerberg, som ikke legger skjul på at hun fikk et stort dilemma i fanget da NRK tok kontakt og spurte om hun ville bli en av mediehusets faste eksperter under VM.

Hun sier hun «brukte veldig lang tid» på å takke ja.

– Jeg sa lenge at jeg ikke skulle ha noe med Qatar å gjøre, men jeg havnet fort i den dobbeltmoralske skvisen siden jeg har spilt for to klubber som er sponset av Qatar, i Roma og PSG. Jeg gikk mange runder med meg selv før jeg takket ja, forteller hun.

– Har vel ikke skjedd før

Faktisk gikk hun så grundig til verks at hun satte av tid til å ta noen telefoner til en rekke personligheter i Norge som kunne hjelpe henne med å sortere argumenter for eller imot.

– Det har vel ikke skjedd før, at man blir spurt om å jobbe som ekspert, men ringer rundt til både fotballkolleger, fotballpresidenten og de mest kunnskapsrike i Norge, som Andreas Selliaas, for å få deres innspill, forteller hun.

Den norske journalisten Andreas Selliaas, som driver nettstedet idrettspolitikk.no, bekrefter overfor NRK at han ble kontaktet av Hegerberg.

– Andrine ønsket innspill før hun skulle bestemme seg. Jeg sa til henne at jeg ikke vil gi henne råd om hun skulle ta jobben eller ikke, men ga henne noen refleksjoner rundt mulige negative reaksjoner, og at selv om hun har gode hensikter med å ta jobben, så er det ikke sikkert alle aksepterer det som en god begrunnelse, forteller Selliaas.

Andreas Selliaas ble kontaktet av Hegerberg. Foto: NRK

Han roser Hegerberg for initiativet.

– Jeg syns det er bra at Andrine ønsket å se denne jobben fra flere sider før hun bestemte seg. Jeg fikk inntrykk av at hun ønsket å bidra til også å rette søkelyset mot de negative sidene ved mesterskapet og at det var en forutsetning for å si ja til jobben. Jeg anbefalte at hun tok kontakt med Morten Thorsby for å få råd av en spillerkollega som bruker sin plattform som fotballspiller til å rette søkelys på noe han brenner for, forteller han.

Hegerberg lyttet til Selliaas og slo på tråden til Morten Thorsby også.

– Jeg var fortvilet over at ingen snakket om at kvinner systematisk diskrimineres i Qatar, mens han var fortvilet om at ingen snakket om miljøkatastrofen Qatar-VM er. Det sier litt om hvor bred problematikken er. Alle jeg har rådført meg med har også hatt problemer med å si ja eller nei til om jeg burde takke ja til jobben, og det sier jo ganske mye, påpeker Hegerberg.

– D efineres ikke som en bra eller dårlig person

Etter den grundige runden hos diverse rådgivere falt hun til slutt ned på å takke ja til oppdraget.

Nå blir hun et fast innslag i NRKs VM-sendinger sammen med Emil Gukild, Åge Hareide, Tete Lidbom, Kristoffer Løkberg og Ingerid Stenvold.

– Nå som jeg er her og skal jobbe med det, merker jeg at jeg skal klare å finne gleden i fotballen igjen. Dette er ikke svart-hvitt, man defineres ikke som en bra eller dårlig person enten man velger å se på VM eller ikke, slår Hegerberg fast.

NRK-LAGET UNDER VM: Emil Gukild (f.v), Åge Hareide, Tete Lidbom, Andrine Hegerberg, Kristoffer Løkberg og Ingerid Stenvold blir faste innslag i NRKs VM-sendinger. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

Det som til slutt veide tungt, var argumentet om at hun hadde mistet muligheten til å bruke stemmen sin om takket nei til å bli TV-ekspert.

– For min del har jeg innfunnet meg med at dette VM faktisk skjer. Personlig kjenner jeg på et ansvar å ta til meg all informasjon jeg får tilgang til, for å være rustet til veien videre og bidra til at debatten opprettholdes.

– Jeg må legge til at jeg har veldig respekt for Aleksander Schau og andre som tidlig valgte å boikotte VM, og som på mange måter var med på å starte debatten. Nå er det vår oppgave å ta den videre, samtidig som min hovedoppgave først og fremst er å formidle fotballen, sier hun.

Disse skal dekke VM for NRK og TV 2 Ekspandér faktaboks NRKs VM-lag består av: Programledere: Ingerid Stenvold og Emil Gukild Studiogjester: Åge Hareide, Andrine Hegerberg, Tete Lidbom og Kristoffer Løkberg. Kommentatorer: Andreas Stabrun Smith, Christian Nilssen, Carl-Erik Torp og Nils Johan Semb. Nyhetsteam: Andreas Hagen, Malin Jørnholt, Yama Wolasmal, Haron Hussain og Egil Sande. TV 2s VM-lag består av: Programledere: Ingrid Halstensen, Jon Hartvig Børrestad og Jan-Henrik Børslid. Kommentatorer: Jesper Mathisen, Petter Myhre, Øyvind Alsaker, Morten Langli og Simen Stamsø Møller Øvrige eksperter: Erik Thorstvedt, Solveig Gulbrandsen, Yaw Amankwah og Anne Sturød. Sportskommentator: Mina Finstad Berg Nyhetsteam: Arilas Ould-Saada, Trine Melheim Næss, Bent Skjærstad, Kadafi Zaman og Fayroz Chamdid

Klubb reagerte etter reklame-nei

Faktisk har Hegerberg hatt noen episoder der hun har tatt avstand til Qatar tidligere.

Hun forteller at det første eksempelet skjedde i en av klubbene hun tidligere spilte for, uten at hun ønsker å navngi hvilken.

Under en sponsordag var det satt opp stasjoner med ulike sponsorer der man skulle gå rundt og være med på noen korte reklameinnspillinger.

En av stasjonene var Qatar Airways, men den ba hun om å få slippe.

– Da ble jeg kjapt kalt inn til et møte med mediesjefen der jeg ble minnet på at dette var en del av jobben min, og at det sto i kontrakten at jeg skulle gjøre slike ting. Men jeg slapp å gjøre det, og klubben tok det fint, selv om de følte at de måtte si fra, forteller hun.

Andrine Hegerberg og Åge Hareide har begge fått testet seg i NRK-stolen før VM. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

Den andre situasjonen oppsto da hun var med på en digital konferanse i 2018 sammen med Carli Lloyd, Tim Cahill og flere andre profiler der de skulle ha en inspirasjonssekvens for Aspire Academy i Qatar, som Tim Cahill er sportslig leder for.

Hele konferansen ble introdusert av Hassan Al Thawadi, VM-sjefen for Qatar, som ønsket velkommen og lot seg intervjue.

Tror hun ble «mutet»

Det Hegerberg hadde fått beskjed om på forhånd, var at de skulle snakke om kvinnenes rolle i fotballen og inspirere barn og unge jenter.

– Dette ble vist i flere kontinenter med flere millioner seere, men i stedet ville de ha oss til å fortelle om den store utviklingen som hadde skjedd i Qatar, at de hadde etablert jentelandslag og presenterte det som en slags solskinnshistorie. Da jeg sa min mening ble det sannsynligvis for krast for dem, og jeg ble «mutet».

– Moderatoren satte deg på lydløs da du fremførte Qatar-kritikk?

– Helt konkret er jeg fortsatt usikker på hva som faktisk skjedde, men ja, jeg har sterke mistanker om det. Jeg opplevde ikke at jeg var så kritisk heller, men mer at jeg ikke ble med på den opphaussingen av Qatar. Da ble jeg satt på «mute». Jeg satt sammen med mediesjefen foran PC-en og var jo til stede via Teams, og hun trodde først det var teknisk feil, men det skjedde bare med meg. Jeg opplevde det hele litt forvirrende, husker hun.

NRK har presentert Hegerbergs kommentarer overfor Aspire Academy i Qatar. De har i skrivende stund ikke besvart NRKs henvendelse.

Etter episoden ble hun oppringt av pappa Stein Erik, som hadde fulgt konferansen direkte.

– Han ringte så fort den var over og uttrykte at han var fornøyd med at jeg ikke hadde latt meg «lure utpå». I det store skjønner jeg dette kun er en liten hendelse, men det viser hvilke metoder de arbeider etter, mener hun.

– Hvordan blir det å jobbe med VM som ekspert?

– Det blir annerledes. Både det sportslige og alt utenomsportslige som vil omringe dette mesterskapet. For å ta det sportslige tror jeg alt kan skje, mange ulike lag kan vinne. Og det blir ekstra åpent med ulike faktorer som kortere forberedelsesfase og vintermesterskap. Jeg er veldig spent på lagenes inngang til mesterskapet og utfallet av det, sier hun.

– Jeg har mange spørsmål vi snart skal få svar på, så da er det bare å runde av med klisjeen; det eneste som er sikkert er at kun ett lag vinner.

VM starter som kjent 20. november med åpningskamp mellom Ecuador og verstnasjonen Qatar. Den kampen sendes på TV 2. NRK sender England mot Iran og Senegal mot Nederland mandag.