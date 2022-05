Hegerberg på årets lag i meisterligaen

Ten Hag i første United-intervju: – Situasjonen er ikke god

Manchester United ledes av Erik ten Hag fra neste sesong. Han erkjenner at laget ikke står veldig sterkt for øyeblikket.

– Jeg vil bygge et lag som alltid kjemper for hverandre, som står samlet og som vil få resultater, sier Ten Hag i intervjuet med sin nye klubb.

– Vi vil gjøre fansen stolt. Situasjonen er ikke god for øyeblikket. Det er en stor utfordring, sier nederlenderen.

Tidligere mandag ble det klart at Steve McClaren blir Ten Hags assistent. McClaren var Alex Fergusons assistentmanager i United mellom 1999 og 2001. Mitchell van der Gaag, som har jobbet med Ten Hag i Ajax, blir også assistent i Manchester-klubben.

Ten Hag var søndag tilskuer da United røk 0-1 for Crystal Palace i London. Laget endte på sjetteplass og spiller i europaligaen til høsten.

– Det handler om å akseptere den nåværende situasjonen, men også vite at for ett år siden var dette laget nummer to i Premier League. Det er potensial, og det er opp til oss å få det ut, sier Ten Hag.

(NTB)