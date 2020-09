Hegerberg operert for tretthetsbrud

Lyon-stjernen Ada Hegerberg skriver tirsdag kveld på Twitter at hun har vært igjennom en operasjon.



– Hun har hatt et tretthetsbrudd der fra i fjor vår som hun har slitt med. Hun har hatt en del smerter. Det ble bestemt at hun skulle ta det nå i forbindelse med kneskaden. Det tvang seg fram nå, sier mamma Gerd Stolsmo til VG.