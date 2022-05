Hegerberg om vanskane: – Det er heilt gale når du tenkjer på det

Hegerberg møter NRK på den grøne matta i på Juventus stadion i Torino. Ho er skikkeleg tent før morgondagens duell, og tykkjer det er særdeles stort å vere tilbake på den største scena.

– Det er berre å nyte det. Slike augeblikk kjem ikkje ofte i karrieren, eller dei har gjort det for min del, eg har vore veldig heldig med det. Men etter lange stunder med mykje motgang personleg, så er det heilt fantastisk å spele fotball på ei så fantastisk matte og ein heilt utruleg stadion igjen, seier Hegerberg til NRK.

Som 26-åring skal Ada Hegerberg spele sin femte meisterligafinale. Det forstod ho først då ho blei skada, at er rimeleg sprøtt.

Tøft psykisk

Det har ikkje vore enkle år som superspissen har gått gjennom. Ein korsbandskade heldt ho ute av spel i 625 dagar, og attpåtil rauk Lyon ut i kvartfinalen i den gjeve turneringa i fjor, medan ho framleis var skada.

– Korleis er det å vere tilbake?

GLER SEG: Ada Hegerberg. Her frå semifinalen mot PSG. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

– Heilt utruleg. Det har vore ein lang veg. Lagmessig er det ein utruleg motivasjon å stå her i dag og møte eit veldig godt lag i Barcelona, og kome tilbake i ein finale etter å ha ryke ut i kvartfinalen i fjor, seier Hegerberg.

Til trass for nesten to år pause, har ho som 26 åring klart å få med seg fire meisterligafinalar. Den siste fekk ho utan å spele utslagsrundane og finalen.

Først i oktober i fjor var ho tilbake, og laurdag føyer den femte seg inn i historiebøkene.

– Det er heilt gale når du tenkjer på det. Eg har jo hatt moglegheita til å ta eit steg tilbake då eg var skada, og fått sjå på heile reisa. Det er då eg verkeleg har tatt innover meg kor viktig dette har vore. Både personleg og for laget, og for fotballen sett under eitt, seier Hegerberg.

Ho finn mykje motivasjon i å nå toppen i den mest prestisjefulle turneringa.

– Personleg tek eg veldig mykje motivasjon i det i kvardagen. Å korleis finne nye knaggar og halde seg på topp. Det krevst mykje energi, mykje refleksjon og mykje arbeid, seier ho vidare.

Superduell

I Torino møtest dei to beste kvinnelaga i fotballen, Barcelona og Lyon, og ein finn heile tre norske spelarar på laga.

Barcelona med Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen i rekkene, går ut for å forsvare tittelen mot klubben som i store delar av det siste tiåret har lagt beslag på den gjeve turneringa.

Akkurat det kjenner Hegerberg litt ekstra på.

– Det var veldig viktig for oss å komme tilbake til ny finale igjen, vi har god erfaring i det. No blir det ein balanse i å sleppe ned skuldra og kose seg. Det blir ein full stadion, og eg føler det er mykje interesse rundt denne kampen. Det er opp til oss å underhalde, seier ho.

For Noreg sin del, er ho stolt.

– Først og fremst er det veldig viktig og kult for norsk fotball at vi har tre nordmenn i den største kampen i fotballen. Det er veldig viktig å representere Noreg på denne arenaen her. Eg håpar alle nordmenn slår på TV-en og tar seg tida. Eg trur det blir ein underhaldande kamp på høgt nivå.

Ho kan ikkje vente på å kome i gong med finalen.

– Eg føler eg meg som ein liten unge igjen, å vere her etter så mykje jobb mentalt og psykisk. Ting går fort. Fotballen er ferskvare. Det å skape historia på nytt, er den største oppnåinga for meg. Det er der eg siktar meg inn på å vere etter karrieren også, seier ho.

NRK sender meisterligafinalen mellom Barcelona og Lyon. Den startar klokka 19.00, og du kan sjå den her.