Hegerberg om Ødegaard-kritikken: – Jeg satt helt stille i båten

– Jeg satt helt stille i båten og det var riktig taktikk synes jeg, jeg har ikke noe mer å kommentere om det. Folk har alltid sine meninger og så begynner man å lure seg litt utpå, så har egentlig hele showet startet. Så synes jeg at «mutter'n» har ridd det der ganske godt av. Det her er vår mening, og vi er egentlig ferdig med det der, sier Ada Hegerberg om Martin Ødegaards kritikk fra i sommer.

NRK møter Hegerberg-familien på Lørenbanen lørdag formiddag i forbindelse med morens nye bok, «Fotballmamma», som kom ut denne uken.

– Konstaterer hva som har skjedd

FOTBALLMAMMA: Fredag ble boken til Gerd Stolsmo lansert. Foto: Kagge Forlag

Boken skapte blant annet overskrifter fordi Lars Lagerbäcks Ødegaard-støtte kalles for absurd.

Ødegaard reagerte før sommerens VM på timingen av et intervju Hegerberg gjorde med fotballbladet Josimar. I intervjuet gikk Lyon-spissen til angrep på Norges Fotballforbund.

«Like etter Ødegaards utspill gikk herrelagets landslagssjef Lars Lagerbäck ut og ga ham hundre prosent støtte. Godt skrevet og klokt sagt, var det visst, og hurra for Martin som tør å stå fram. Lagerbäck hadde sågar både sett og godkjent teksten før den ble publisert, det samme hadde herrelagets mediesjef Svein Graff. I deres øyne var det ingen grunn til at det verbale angrepet ikke skulle publiseres, snarere tvert imot», står det i boka.

MED GULLBALLEN: Ada Hegerberg tok med seg gullballen da hun og søsteren skrev autografer til unge fotballtalenter på Lørenbanen lørdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mamma Gerd får spørsmål om hvorfor de velger å lette på sløret rundt Ødegaard-kritikken først nå – i bokform.

– Jeg vet ikke om jeg letter så mye på sløret, jeg bare konstaterer hva som har skjedd. Det står at jeg «hamrer løs på Lagerbäck», men oi, det var jo voldsomt. Jeg har ikke noe mer å si om det som står i boka egentlig. Det skjedde en episode og sånn var den, sier moren til NRK.

– Håper å kjempe i toppen

Ute på banen kjører Ada og søsteren Andrine egentrening med faren. Når økta er ferdig, gir de to spillerne noen råd og svarer på spørsmål fra barna som har samlet seg. Hegerbergs gullball blir satt på et bord, før jentene setter seg ned for å signere autografer.

Det er gått rundt fire måneder siden VM, hvor Ada Hegerberg altså ikke var på banen for Norge.

– Det (VM, red. anm.) var egentlig helt normalt. Som det har vært hele veien siden jeg deltok i sist VM. Jeg trente godt og forberedte meg på ny sesong. Så må jeg legge til at det var en ekstrem interesse for VM, og det har det egentlig vært i hvert VM. De VM-ene jeg har vært vitne til, i 2011 da jeg var ung, og i 2015, så er utfordringen at interessen detter ned når det er ferdig, sier Hegerberg.

EGENTRENING: De to spillerne gjennomførte en egentreningsøkt på Løren lørdag. Foto: Malin Jørnholt / NRK

På samme tid, i sommer, skiftet Andrine klubb fra Paris Saint-Germain til Roma.

– Det har vært veldig ålreit, synes jeg. Du merker det er en stor klubb med mye historie. Italienere er jo noe for seg selv – utrolig artig hverdag jeg har kommet til. Så nå har vi forberedt oss godt, og jeg håper vi kan være med å kjempe i toppen i ligaen, sier Hegerberg.