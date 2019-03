Hegerberg og Lyon tok første stikk

Ada Hegerbergs Lyon slo Wolfsburg og Caroline Graham Hansen 2–1 hjemme i det første oppgjøret i kvartfinalen i mesterligaen for kvinner onsdag. Eugénie Le Sommer og Wendie Renard skåret målene for Lyon, mens Nilla Fischer stod for Wolfsburgs’ mål.