Ryerson én seier fra det Haaland aldri klarte

Søndag ettermiddag kunne Erling Braut Haaland feire seriemesterskap i sin første sesong som Manchester City-spiller. Samtidig lukket Julian Ryerson øynene og klinket til i duellene for Haalands forrige klubb, Borussia Dortmund.

Blant annet takket være Ryersons innsats, vant Dortmund 3-0 i bortekampen mot Augsburg. Det betyr at den norske landslagsbacken nå har en alle tiders mulighet til å klare det Haaland ikke klarte på tre sesonger i Dortmund, nemlig å vinne Bundesliga.

Søndagens seier betyr at Dortmund topper tabellen to poeng foran normalt suverene Bayern München når bare én serierunde gjenstår. Det betyr at Ryerson og Dortmund blir ligamestere hvis de slår Mainz hjemme på Signal Iduna Park neste lørdag.

Sébastien Haller ble den største Dortmund-helten søndag da han satte inn de to første målene. På overtid fastsatte Julian Brandt sluttresultatet til 3-0.

Julian Ryerson har spilt fra start i 28 av 33 kamper og vært en viktig bidragsyter til Dortmunds suksess denne sesongen.

Borussia Dortmund har vunnet Bundesliga åtte ganger tidligere, sist i 2012. Siden den gangen har Bayern München vunnet ti på rad, men nå kan altså rekka bli brutt. Bayern avslutter med en vanskelig bortekamp mot Köln.