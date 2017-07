Hegerberg mener EM-åpningen er den dårligste landskampen hun har vært med på

Etter å ha fått mediefri mandag var Ada Stolsmo Hegerberg tilbake i fullt driv tirsdag. Hun har fått tid til å la inntrykkene etter tapet mot Nederland i EM-åpningen synke inn. Og den norske stjernen er knallhard i sin dom.

Hun mener 1-0-tapet er den dårligste landskampen hun har vært med på.

– Ja, det er det nødt å være. Vi henger godt med i førsteomgang, men det har ikke noe å si, sier hun.

– Noe må gjøres

Hegerberg peker blant annet på at de norske spillerne slet voldsomt med pasningsspillet, og at de omtrent ikke greide å spille seg til sjanser.

22-åringen er av den grunn usedvanlig revansjelysten før torsdagens kamp mot Belgia.

– Noe må gjøres, og vi får se om vi greier å få det på plass mot Belgia. Det går ikke an å senke seg så mye mer enn vi gjorde mot Nederland, egentlig. Det må være sånn nå at dersom vi ikke greier å få tak i ballen, så må det gå en liten jækelskap i en. Det er sånne ting vi må dra frem nå før Belgia-kampen, sier hun.

Det norske laget trente igjen bak lukkede dører tirsdag. - Vi terpet på angrepsspillet og på dødballer, sier landslagssjef Martin Sjögren. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NRK-ekspert Lise Klaveness blir ikke direkte overrasket når hun hører om Hegerbergs dom over Nederland-kampen.

– Men det sier litt at hun kommer med den uttalelsen, for hun begynner å få noen landskamper nå. Det er nok noe med settingen også. Hun har høye forventninger, og hun har høye forventninger på skuldrene sine. Men Norge har alltid variert i prestasjonene sine, og ofte spilt helt forferdelige åpningskamper for så å slå tilbake, sier hun.

– Et lag Norge skal slå

Både Hegerberg og Klaveness spår at vi får se et helt annet Norge-lag mot Belgia.

– Vi kommer ikke til å gjøre noe revolusjonerende, men nivået skal ligge høyere. Det er det ikke tvil om, sier Hegerberg.

Belgia tapte 1-0 mot Danmark søndag kveld. Før EM tapte de hele 7-0 i en treningskamp mot Spania. Klaveness sier det likevel er grunn til å ta dem på alvor.

– Jeg har snakket med noen trenere her, og de sier at Belgia gikk på en skikkelig smell i det tapet. De har derimot hatt noen gode kamper mot gode lag tidligere. Likevel mener jeg de er et lag vi skal slå, sier hun.

Slik så Nederlands scoring mot Norge ut.