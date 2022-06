Hegerberg med pride-feiring i Norge-seier

Det ble en helt spesiell ramme rundt privatlandskampen mot New Zealand.

TO BIND: Samtlige norske spillere har både regnbuebind og sørgebind på armene. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Der Pride-paraden ble avlyst etter drapene i Oslo, ga politiet klarsignal til kamp på nasjonalarenaen. Med sørgebind og regnbuefarger holdt spillere og publikum ett minutts stillhet før kampstart.

Nytt Hegerberg-mål

Kampen er én av to oppkjøringskamper til EM, og hjemmelaget gikk også ut i hundre fra start. Julie Blakstad startet det som etter hvert skulle bli et stormløp, men den newzealandske keeperen Victoria Esson stod i veien gang på gang.

Hegerberg kunne hatt både ett og to mål da hun fikk fullklaff i det 34. minutt: Spissen fikk først en pasning blokkert, vendte opp med ballen og avsluttet kontant i det lengste hjørnet fra 16-meteren.

26-åringen feiret ved å ta av seg pride-bindet og løfte det mot himmelen og publikum.

Norge fortsatte å produsere sjanser etter scoringen, men også New Zealand fikk en stor sjanse helt på tampen av 1.-omgang.

Den neste omgangen ble imidlertid langt mindre hendelsesrik, men hele fire minutter på overtid sørget Guro Bergsvand for 2-0. Midtstopperen hamret ballen i mål på volley etter en corner.

«Vær den du er - elsk hvem du vil»

Hegerbergs feiring ble på mange måter en forlengelse av markeringene på Ullevaal før kampstart. Her var det ett minutts stillhet til minne om de drepte etter skytingen i Oslo sentrum.

«Vær den du er - elsk hvem du vil» og «Fotball er for alle», var budskapene der det vanligvis er reklame rundt stadion.

Norge- og Barcelona-stjerne Graham Hansen skrev følgende på Twitter lørdag formiddag:

– Å hate et annet menneske så mye at du ønsker de død, fordi de viser kjærlighet skremmer livet av meg. Det gir ikke mening. I dag som skulle være en så fin dag for kjærlighet. All kjærlighet.

Ikke rekord

Det var på forhånd varslet over 16.500 solgte billetter til kampen, og det ville i tilfelle overgått rekorden fra 2000 da 15.762 så Norge møte USA før OL.

Til slutt dukket 12.657 tilskuere opp, og skytingen i Oslo sentrum kan ha holdt flere tilbake.

Denne helgen spilles det også en rekke eliteseriekamper i Norge. Flere av klubbene har lagt ut innlegg med regnbuens farger på sosiale medier.

Rosenborg, som lørdag tar imot Kristiansund på Lerkendal, skriver at «kveldens Pride-markering ble nå enda viktigere».

– Jeg tror hele fotballen står sammen i dag og alle våre tanker går til de etterlatte og pårørende. Det kommer til å bli synlig på alle stadioner. Jeg har sett at flere har meldt dette, sier NFFs Gro Tvedt Anderssen til NRK.