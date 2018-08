Den norske spissen kjemper med danske Pernille Harding (Wolfsburg) og Amandine Henry (Lyon) om tittelen. Det ble klart da UEFA offentliggjorde listene mandag.

– Det er helt, helt rått, det er en kjempemotivasjon for meg. Det gir meg den ekstra piffen. Det er ganske mektig, sier Ada Hegerberg til NRK.

Mål, mål, mål

Hun kan se tilbake på en utrolig sesong i Lyon-drakten. Forrige sesong ble det 31 mål på 20 kamper i den franske serien. I mesterligaen banket hun inn 14 mål på ni kamper for Lyon, og ble suveren toppscorer i turneringen.

– Jeg tenker ikke så mye på det nå, jeg er i gang med neste sesong. Men det er mye bedre enn jeg forventet, sier Hegerberg.

Sammen med Lyon ble det seier i serien og mesterligaen, men i cupfinalen ble det tap.

– Det gjør at vi er skikkelig tent på å ta den i år, sier hun.

FEIRING: Ada Hegerberg feirer seier i mesterligaen. Foto: Franck Fife / AFP

Kjemper mot lagvenninne

UEFA har kåret de ti beste spillerne i Europa, men venter med å kåre de tre beste til 30. august. Da deles prisen ut under mesterligatrekningen i Monaco. Hegerberg vant prisen for to år siden. Nå kan hun vinne igjen. Da må hun slå lagvenninnen Henry, som også er blant de tre beste.

– Vi snakker veldig lite om dette. Vi er på trening, og snakker mye utenom fotballen. Jeg fikk vite det nå, det blir sikkert en løs prat om det, men det er ikke der fokuset ligger. Vi har de samme ambisjonene, og legger ikke mye tid i det, sier Hegerberg.

Hun er klar på at prisen i 2016 betydde mye.

– Den betydde veldig mye. Det var den største bekreftelsen på det jeg leverte. Jeg er spesielt fornøyd med måten jeg jobbet i ettertid, jeg var opptatt av å holde meg på nivået. Fikk ikke noe setbacks, og forrige sesong har jeg utviklet meg mer, sier Hegerberg.

På herresiden er Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah og Luka Modric nominert. Det betyr at Lionel Messi ikke er nominert.