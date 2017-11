Hegerberg jakter mesterliga-rekord etter nytt målshow

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lyon avanserte til kvartfinale i mesterligaen etter 9–0 seier og 16–0 sammenlagt. Hegerberg rakk å sette fire baller i mål før hun ruslet av banen etter 61 minutter.

Det betyr at den norske superspissen nå står med 13 scoringer i mesterligaen i år. Det er like mange mål som hun scoret i hele sesongen for to år siden, og kun en nettkjenning bak rekorden.

Den tilhører Frankfurts Célia Šašić, og er 14 mål på en sesong. Frankfurt-spilleren satte rekorden for tre år siden.

Fortsatt gjenstår det opptil fem kamper. Hegerberg ligger nå på niendeplass over mestscorende kvinner i mesterligaen gjennom historien.

Onsdagens målshow gjør at hun har banket inn 140 mål på 112 kamper for Lyon.

Fire mål på 29 minutter

Etter 7–0 på bortebane var franske Lyon så godt som klare for kvartfinalen før kampstart. Men de franske damene ga full gass, og 32 minutter var spilt da Hegerberg satte sin første for dagen.

Deretter ble det travelt for gjestenes forsvar.

36 minutter var spilt da Hegerberg økte til 3–0. Minuttet etter pause sikret Hegerberg hat trick, og like før timen var spilt puttet hun sitt fjerde – denne gangen fra straffemerket. Tre minutter senere ble Hegerberg erstattet av Élodie Thomis.

Mye norsk jubel

Flere norske spillere hadde god grunn til å juble i kveld. Kristine Minde scoret 2-0-målet for Linköping da de slo Sparta Praha 3–0. Svenskene er videre med 4–1 sammenlagt.

KLAR FOR KVARTFINALE: Linköpings Kristine Minde. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Maria Thorisdottir og Maren Mjelde spilte begge for Chelsea da de slo FC Rosengård, og tok seg til kvartfinale. Caroline Graham Hansen og Wolfsburg klarte bare 3–3 mot Fiorentina, men er klare for kvartfinale med 7–3 sammenlagt.