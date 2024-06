Hegerberg ikke med mot Italia – disse starter

Manchester City saksøker Premier League

Manchester City har levert et søksmål mot Premier League med krav om økonomisk kompensasjon for «ulovlige» økonomiske regler.

Det melder avisen The Times, som skriver at søksmålet innebærer borgerkrig i engelsk toppfotball.

Storavisen melder at det skal holdes en høring i saken med start allerede mandag, at det er satt av to uker til behandlingen og at utfallet kan endre Premier League for alltid.

Søksmålet er ikke direkte relatert til de 115 regelbruddene Premier League har anklaget Manchester City for, og som kan føre til svært alvorlige straffereaksjoner dersom saken ender med fellelse. Likevel kan utfallet få stor betydning når det sakskomplekset skal opp til behandling i november.

Lovstridig regel?

Manchester City har lagt fram et dokument på 165 sider der det argumenteres mot lovligheten av reglene som forby klubber å inngå sponsoravtaler til mer enn markedsverdi med firmaer eid av eller knyttet til klubbeieren.

Regelen skal hindre at klubbene kamuflerer direkte bidrag fra eierne som er brudd på regelverket om økonomisk fair play.

Klubben hevder at reglene, som ble vedtatt i 2021 etter at Newcastle fikk saudiarabiske eiere, er i strid med konkurranseloven og diskriminerende mot klubber basert utenfor London.

City, som har eiere fra Abu Dhabi, mener også at klubber med bånd til golfstater diskrimineres.

Kan styrke saken

Regelbruddene Manchester City er anklaget for fant sted i perioden 2009 til 2023. Klubben er anklaget for å ha skjult økonimiske bidrag fra eieren og kamuflert noen av dem som sponsorinntekter.

Om dagens regelverk rundt slike inntekter kjennes ulovlig, kan det styrke klubbens sak under behandlingen i høst. (NTB)