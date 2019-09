Hegerberg hattrick i Mesterligaen

Onsdag ettermiddag vant Lyon 9–0 borte mot russiske Ryazan VDV i første kamp i Mesterligaens 16. delsfinale. Den norske gullballvinneren var sentral i storseieren og scoret tre mål.

Det var Hegerbergs andre hattrick på under en uke etter at hun ble historisk under forrige serierunde da hun rundet 200 mål for Lyon i en 8-3 seier.

Den norske stjernespissen står da med 205 mål på 169 kamper for den franske seriemesteren.