– Eg er ekstremt imponert. Det seier seg sjølv at det er ein imponerande statistikk. Og så må eg rose Ada for at ho held fram med å mate på, trass i at dei møter det som er antatt dårlegare motstandarar, seier NRK sin fotballekspert Melissa Wiik.

– Storarta det ja. Blir vel eit snitt på 40 mål per sesong det, skriv ei stolt mamma Gerd på tekstmelding til NRK.

Også på Twitter hyllar ei stolt mor den store prestasjonen.

For det er ingen tvil om at 24-åringen, som i fjor vart historisk ved å bli den første kvinna som vann Gullballen, er blitt ei viktig brikke i den franske klubben.

Det skulle ikkje gå meir enn ein to minutt ut i den første omgangen i kampen mot Remis laurdag, før Hegerberg sørga for sitt 200. mål, og dermed passerte den magisk grensa.

Men Hegerberg gav seg ikkje med det. Med to mål til sørga ho for hattrick i kampen som Lyon til slutt vann 8–3.

I vår sørga Hegerberg også for hattrick, då klubben vann meisterligaen 4–1 over Barcelona.

Også klubben hyllar sin norske spelar på Twitter.

Jaktar klubbrekord

Men sjølv om Hegerberg no har putta over 200 mål for klubben er ho ikkje toppscorar. Øvst på lista står nemleg den franske stjerna Eugénie Le Sommer med 258 mål. Svenske Lotta Schelin, som spelte i klubben frå 2008 til 2016, står bokført med 225 mål, medan Camille Abily har 209 mål for klubben.