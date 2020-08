Carlsen til finale etter drama

Magnus Carlsen sikret seg finaleplass i Grand Final i sin egen sjakktour med seier over kinesiske Ding Liren i onsdagens semifinale. Oppgjøret endte i et svært dramatisk lynsjakkparti, hvor Carlsen først vant med hvitt før et stort Ding-overtak ble snudd til Carlsen-seier med svarte brikker. Nå venter Hikaru Nakamura i finalen.