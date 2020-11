Hegerberg etter marerittåret: – Det har vært et eventyr

– Det er på en måte den første gangen i min karriere at jeg har hatt en pause til å ta et steg tilbake, analysere og se ting fra et annet perspektiv, sier Hegerberg til NRK.

Hun nærmer seg slutten av en krevende opptreningsperiode. I januar ble det kjent at superstjerna hadde fått en alvorlig kneskade, før hun i september røpte at hun hadde vært gjennom nok en operasjon.

Når man også putter en pandemi, reiserestriksjoner og lockdown inn i miksen, er det lett å skjønne at det på ingen måte har vært et drømmeår for 25-åringen.

Men 2020 gir og tar.

– Det her har jo vært det første året hvor jeg har hatt tid til å se tilbake på karrieren og huske ting som jeg kanskje ikke husket før, fordi alt går så kjapt hele tiden, forklarer hun.

– Du har spilt én god kamp, eller du har gjort alt riktig i en sesong, og så er det rett hjem for å analysere, finne en konklusjon og starte på nytt mot det neste, legger hun til.

– Et eventyr uten like

– Hva sitter du igjen med etter å ha få sett deg tilbake?

– Først og fremst at det har vært et eventyr uten like, svarer Hegerberg kjapt.

I en alder av 25 år har hun allerede vært med og vunnet mesterligaen fire ganger, blitt kåret til Europas beste fotballspiller, verdens beste fotballspiller, rasket med seg noen rekorder på veien og blitt første kvinne til å stikke av med selveste Gullballen.

ET EVENTYR: Hegerberg i mesterligafinalen 2019 Foto: FERENC ISZA

– Jeg har oppfylt mange av de ambisjonene jeg hadde satt meg, og da er det på en måte «hva er det neste?». Og så føler jeg at jeg har klart å holde det gående, selv om jeg har oppfylt de ambisjonene, forteller Hegerberg, som er tydelig på at hun har lært mye underveis i karrieren.

– Den største læringen er vel noe jeg fnøs av da jeg var sånn 18 år, og det er det her med erfaring. Erfaring skal rett og slett ikke undervurderes.

Hegerberg påpeker at den erfaringen hun har tatt med seg helt siden hun gikk inn i proffverdenen som 17-åring, er uvurderlig. Alt hun har vært gjennom og alle erfaringene hun har gjort seg, gjør at hun kjenner seg selv meget godt.

– Jeg er så trygg på meg selv. Og det var jeg nok da jeg var 17 også, men på en helt annen måte, forklarer hun, og utdyper:

– Jeg har mye mer kjøtt på bena etter å ha vært gjennom så mye mer. Og det har vært veldig artig å se tilbake på, og på en måte gjenoppleve situasjoner jeg var i da jeg var 20, kontra nå som jeg er 25. Så det har vært en fin tid å reflektere tilbake på alt som har skjedd.

Offensiv og positiv

Langtidsskaden førte til at Hegerberg måtte se lagvenninnene sikre både ligatittel, cupgull og mesterligatriumf uten selv å kunne bidra da alt skulle avgjøres. Det sier seg selv at det er krevende for en stjernespiss som elsker de store anledningene, men Hegerberg føler likevel at hun går i pluss etter den vanskelige perioden.

HARD JOBB: Ada Hegerberg på rehabilitering i juni 2020. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

– Nå er jeg i en fase der jeg tenker veldig offensivt og positivt på at jeg har jo tatt med meg en «great deal of learning» fra det året her, og jeg er veldig offensiv på at jeg kommer sterkt ut av det her, sier Hegerberg selvsikkert.

– Jeg håper at dette sabbatsåret her hjelper meg til å ha gnisten de neste ti årene, legger hun til.

Hemmelighetsfull

Lyon-stjerna forklarer at hun må være mentalt skjerpet og forberedt til hver eneste tøffe rehabiliteringsøkt, men at hun også ser for seg det som venter enda lenger fremme.

– Det hadde vært helt katastrofe å dra tilbake til den første treningen etter ett år og ikke vite hvordan man slår en fotball. Det er derfor det er så utrolig viktig hele tiden å se for seg de situasjonene i hodet, forklarer Hegerberg, som i løpet av de siste ukene både har kunnet løpe smilende rundt på treningsfeltet, og endelig vært klar til å trene litt med ball igjen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Hvor langt unna er du nå?

– Jeg har en ambisjon i hodet mitt, og jeg vet hvor jeg vil, men jeg har ikke hatt noe behov for å dele det ennå. Jeg er veldig sånn at jeg tar dag for dag, setter meg mål, jobber jevnt og trutt mot det, svarer hun hemmelighetsfullt, men legger til at hun er i rute:

– Alt er bra så langt. Jeg får trent godt, og jeg er på det stedet der jeg skal være.

Med gress og knotter under føttene igjen, ser det meste lyst ut for 25-åringen. Nå gleder hun seg til sjarmøretappen.

– Jeg ser veldig frem til den dagen jeg kan begynne å jobbe teknisk med ball, retningsforandringer, avslutninger - kunne jobbe med eksplosivitet med ball. Det er veldig mye sånne ting jeg har satt meg mål om. Og selvfølgelig å komme tilbake på banen og score mål, avslutter Hegerberg.