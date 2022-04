Hegerberg ett steg nærmere mesterligafinale

Lyon utnyttet forsvarstabber og slo Paris Saint-Germain 3-2 i den første kampen av semifinalen i mesterligaen søndag.

Dermed har Ada Hegerberg og co. et godt utgangspunkt foran returoppgjøret førstkommende lørdag. Lyon er det mestvinnende laget i turneringen med sine sju titler. De vant sist i 2020.

Marie-Antoinette Katoto sendte PSG i ledelsen tidlig, men etter en drøy halvtime var kampen snudd etter scoringer av Wendie Renard (straffe) og Catarina Macario. I 2. omgang scoret Macario igjen før Paulina Dudek reduserte for gjestene.

PSG kom mer og mer med i kampen etter Dudeks redusering, men de kom ikke nærmere å tukte laget som leder den franske ligaen.

De må slå tilbake på hjemmebane om en snau uke om det fortsatt skal være håp om mesterligatittel. Kampen spilles førstkommende lørdag.

Ada Hegerberg var aktiv for Lyon og bidro med en målgivende pasning. Hun spilte hele kampen for de hvitkledde og var svært nær et 4-2-mål seks minutter på overtid. Keeper reddet med en beinparade.

Celin Bizet Ildhusøy var ubenyttet reserve for PSG.

I den andre semifinalen vant Barcelona det første oppgjøret mot Wolfsburg med 5-1. Det spanske storlaget er regjerende mester. (NTB)