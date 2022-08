Hegerberg blir ny visekaptein på landslaget

Ada Hegerberg blir ny visekaptein på det norske landslaget. Det bekrefter landslagssjef Hege Riise til NRK.

– Det er en rolle jeg er komfortabel med og tenker å ta veldig alvorlig, sier Hegerberg til NRK.

Samtidig fortsetter Maren Mjelde i rollen som kaptein, som hun har hatt siden 2015.

– Det var viktig for oss å gjøre en ordentlig vurdering rundt det, og føler at vi har en sterk duo der, sier Riise, og legger til at de har brukt god tid på vurderingen.

Hun sier hun synes Mjelde har gjort en god jobb som kaptein over tid, og dermed får forlenget tilitt som kaptein. I tillegg får hun en ny «spydspiss» i Hegerberg.

– Med den kraften som Ada har, så er hun en naturlig leder og det ønsker vi å ha.

Caroline Graham Hansen var visekaptein, men har valgt å ta en pause fra landslaget. Ingrid Syrstad Engen har også vært visekaptein frem til nå, men fortsetter ikke i den rollen. Engen sier til NRK at hun respekterer avgjørelsen til landslagssjefen, og synes det er helt rett med Mjelde og Hegerberg i kapteinsteamet.