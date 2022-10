Hedret med ærespris

Vipers vant toppkampen

Vipers Kristiansand er fortsatt uten poengtap i eliteserien håndball etter å ha slått Storhamar 35–30 i oppgjøret mellom Norges to mesterligadeltakere.

Anna Vjakhireva førte an for Vipers med åtte scoringer, mens Maja Jakobsen scoret like mange for Storhamar.

Laget har fire strake seirer i serien og tre i mesterligaen. Lørdag venter tyske Bietigheim på bortebane.

Storhamar har hatt et tøft program i sesongåpningen og har i øyeblikket bare to lag bak seg på tabellen etter å ha nøyd seg med tre poeng på fire kamper. Laget har i mesterliga og serie møtt tre av de fire CL-semifinalistene fra forrige sesong i tre bortekamper på rad. Søndag kommer tyrkiske Kastamonu Belediyesi på besøk. (NTB)