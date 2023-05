Hedret faren med mål mot tidligere lagkamerater

Molde-spiller Kristian Eriksen scoret på sin gamle hjemmebane på dagen der hans avdøde far ville fylt 60 år. Han døde for ti år siden i en bilulykke. – Da terminlista kom, så jeg i kalenderen at kampen kom på samme dag som pappas bursdag. Jeg kommer til å besøke grava før kampen. Det blir fint. Det er alltid kjekt å minnes ham, sa Eriksen til Rbnett før kampen. Av respekt for hjemmefansen feiret han ikke scoringen. Eriksen ble assistert av Magnus Wolff Eikrem, som stod bak både selvmålet før 0-1 og 2-0-målet. En snau halvtime før slutt satte Sivert Mannsverk en straffe i mål. HamKams Fredrik Sjølstad laget et klønete straffespark og ble utvist da han rev ned Erling Knudtzon.