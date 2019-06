Hedret avdøde Berg med utklassing: – Vi spilte for han

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er alltid godt med tre poeng, men å hylle en som har gått fra oss alt for tidlig er utrolig bra.. Vi spiller for han og det at vi ga han en seier betyr mer enn en vanlig fotballkamp, sa Håkon Evjen til Eurosport etter kampslutt.

Søndag kveld spilte Bodø/Glimt sin første hjemmekamp etter nyheten om Arild Bergs bortgang. Hjemmelaget vartet opp med festfotball da den tidligere Bodø/Glimt-spilleren ble hedret før toppkampen mot Odd med ett minutts stående applaus og tifo fra Glimt-fansen.

Omdiskutert scoring

Etter en sjanserik og underholdende start på toppoppgjøret vartet Bodø/Glimt opp med strålende angrepsspill på venstresiden. Amor Layouni kombinerte fint med Fredrik Bjørkan før hurtigtoget traff Håkon Evjen på bakre stolpe som enkelt kunne bredside inn 1-0 etter en drøy halvtime.

– Det er et alldeles praktfult innlegg fra dødlinjen hvor Evjen får satt den i mål, kommenterte Olav Traan i NRK Sports radiosending.

Odd-spillerne reagerte imidletid kraftig etter scoringen og krevde scoringen underkjent, da det ifølge TV-bildene tilsynelatende ser ut til av ballen er ut over dødlinjen før Layouni la inn til Evjen.

– Folk reagerer fordi vi tror den er ute. På det bildet ser det ut som den er ute, sa Odds Fredrik Oldrup Jensen til Eurosport i pause intervjuet da han fikk sett TV-bildene uten å ville kommentere det ytterligere.

Saltnes doblet ledelsen

Etter sidebytte fortsatte de gulkledde å presse på, og 20 minutter før fulltid doblet Ulrik Saltnes ledelsen. Innbytter Philip Zinckernagel spilte opp Morten Konradsen som elegant flikket fri Saltnes som satte ballen iskaldt i mål da han kom alene med Sondre Rossbach i Odd-buret.

14 minutter senere fullførte Zinckernagel utklassingen. Venstrekant Jens Hauge dro seg innover i banen før han fant Zinckelnagel. Dansken dro seg på vakkertvis danset seg forbi flere Odd-forsvarere og klinket ballen i lengste hjørne og 3-0 til hjemmelaget.

Dermed sikret Bodø/Glimt tre viktig poeng og tok steget fordi Odd på tabellen og står nå med 26 poeng etter tolv serierunder. Odd på sin side blir stående med 25 poeng.