Haver-Løseth: – Det gjelder ikke å bli stressa når det kjører noen ved siden av

Nina Haver-Løseth (28) er blant dem som skal i aksjon når det arrangeres verdenscuprenn i parallellslalåm i Holmenkollen 1. januar.

– Jeg har veldig lyst til å kjøre fort her. Jeg tror det blir et spesielt arrangement for vår del. Jeg må kjøre solid og finne fighteren i meg. Det gjelder ikke å bli stressa når noen kjører ved siden av deg, sier Haver-Løseth.

I følge startlistene som ble lagt ut nettsidene til Det internasjonale skiforbundet (FIS) møter Haver-Løseth lagvenninne Maren Skjold til duell i parallellslalåm.

Verdenscuprennet kan du se på NRK1 kl:16.00.

Disse nordmennene skal i aksjon:

Kjetil Jansrud

Henrik Kristoffersen

Nina Haver-Løseth

Maren Skjold

Endelig løsnet det

Etter en litt trå start på sesongen løsnet det for Haver-Løseth i storslalåmrennet i Courchevel i Frankrike 19. desember.

– Det har tatt meg litt tid å finne formen i år. Nå fikk jeg en fin femteplass i Courchevel og det var godt. Det er hundre kilo av skuldrene. Det viktigste for meg var at jeg fant den gode gamle skikjøringen igjen og at jeg hadde lyst til å kjøre fort, sier Haver-Løseth.

Spjelkavikjenta, som nylig ble tatt ut til OL sammen med Ragnhild Mowinckel, er stolt over det laget alpinjentene har klart å bygge opp over de to-tre siste årene.

– Det er godt å se at man begynner å se resultater av det. Vi har jobbet systematisk over flere år nå. Det er ekstra kjekt at flere begynner å gjøre det bra, sier 28- åringen.

KARRIEREBESTE: Maren Skjøld noterte karrierebeste med en fjerdeplass 20. desember. Nå ser hun fram til verdenscup i Holmenkollen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Alt kan skje

Lagvenninne Maren Skjøld (24) kom seg helt til semifinalen i verdenscuprennet i parallellslalåm 20. desember og noterte karrierebeste med fjerdeplass. Hun er også glad for at jentene nå har klart å bygge et godt lag.

– Vi gir full gass på trening og vi trener steinhardt alle sammen. Vi pusher hverandre godt og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Det er veldig kult at vi jentene også begynner å komme opp, sier hun.

Nå er jentene klare for å gi alt i Holmenkollen.

– Først må jeg kvalifisere meg og når jeg har klart det, kan alt skje. Parallell er parallell. Det er bare å få på plass de siste detaljene, sier Gjøvik-jenta.