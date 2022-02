Midt under dei olympiske leikane har ei aldri så lita skandale brote ut i skøytehallen.

Onsdag kom det fram i svenske media at det nederlandske skøyteforbundet har ein akkreditert person i skøytehallen med eitt einaste formål: påverke isforholda i favør Nederlandske løparar.

– Store nasjonar skal ikkje prøve å påverke isforholda i sin favør. Det skal dei ikkje. Særleg Nederland som er den største og mest innflytelsesrike nasjonen i skøytesporten, seier Lorentzen på spørsmål frå NRK.

– Vi eig isen

Det var på sin eigen nettstad det nederlandske skøyteforbundet la ut artikkelen der det står: Vi eig isen.

Den viser at ein kar med namnet Sander van Ginkel, som arbeider i forbundet, målar temperaturen i isen og pratar med banemannskap.

Van Ginkel seier også at dei nederlandske løparane tener på å ha så hard is som mogleg – og at han prøver å påverke banemannskapet ved å sjølv måle temperaturen på isen.

Svensk stjerne rasar

På pressekonferansen med den svenske storfavoritten på 10.000 meter Nils van der Poel vart det brukt store ord onsdag.

Han var fly forbanna.

FORBANNA: Nils van der Poel var krystallklar i si tale på ei pressekonferanse onsdag. Han likar ikkje at Nederland forsøker å påverke isforholda. Svensken er den store favoritten på 10.000 meter i Beiing fredag. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

– Dette er ei skandale. Noko som absolutt ikkje burde skje. Vi vil konkurrere under rettferdige forhold. Eg forstår ikkje korleis nederlendarane kan gjere slik. Det er korrupsjon, seier Nils van der Poel – og heldt fram.

– Dette er den største skandalen i sporten vår. Vi har hatt tilfelle av doping, og eg ser ikkje at dette er noko mindre alvorleg, seier skøytestjerna frå Sverige.

Håvard Lorentzen er einig med van der Poel, men vil ikkje bruke like sterke ord.

– Eg er einig med han i at det er usportsleg, men å bruke så store ord som korrupsjon og megaskandale er kanskje å ta litt hardt i.

Troppssjef i Sveriges Olympiske Komité Peter Reinebo er derimot heilt på line med si skøytestjerne.

Til Expressen seier han at dei har teke opp saka med både det internasjonale skøyteforbundet IS og den internasjonale olympiske komité IOC.

– ISU og konkurranseorganisasjonen har svara at ingen særskilde nasjonar kan påverke isen eller på nokon måte kan skaffe seg ein fordel, seier Reinebo.

Han meiner at nederlendarane driv ei form for psykologisk krigføring og derfor spreier rykte.

– Usportsleg, unødvendig og uakseptabel, seier Reinebo til avisa.

Har merka forskjell

På pressekonferanse med dei norske skøyteløparane torsdag seier Håvard Lorentzen at han har merka forskjell på isen frå dei kom til Beijing 28. januar og fram til no.

– Den har kanskje blitt litt hardare undervegs, men det var planen til dei som legg isen. Trenaren min, Jeremy (Wotherspoon, journ. anm), kjenner dei ganske godt. Dei har sagt at isen skulle bli kaldare kvar einaste dag.

Men likevel tykkjer Lorentzen det er «grådig» spesielt at det Nederlandske forbundet har lagt ut artikkelen på sin eigen nettstad.

FORSKJELL: Lorentzen har merka forskjell på isen og tenkjer med gru attende på tidlegare meisterskap viss opplysningane stemmer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det får ein til å tenkje attende på andre meisterskap, og på om dei har prøvd det same der. Og det har dei heilt sikkert. Det er ganske latterleg viss det stemmer, avsluttar Lorentzen.

Nederland slår attende

Maurits Hendriks, som er sportssjef for den nederlandske OL-troppen, slår attende mot kritikken frå van der Poel i eit intervju med den nederlandske radiokanalen NOS som Radiosporten har publisert.

– Eg tykkjer at uttalene hans er uverdige ein olympisk meister.

Han fortel i intervjuet at han hadde håpa at svenskane kunne kontakte dei slik at dei fekk forklare seg.

UVERDIG: Det seier Maurits Hendriks om orda Nils van der Poel tok i bruk da han fekk høyre om nederlendaranes ispåverkar. Foto: JERRY LAMPEN / AFP

Hendriks seier også at han tykkjer det er synd at artikkelen på nettstaden deira gjev rom for «litt for mange spekulasjonar».

– Vi vil distansere oss frå det som Nils van der Poel har sagt, seier Hendriks.

NRK har torsdag forsøkt å kome i kontakt med det nederlandske skøyteforbundet sjølv. Dei har ikkje svart.