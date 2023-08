Den norske 20-åringen var råsterk fra bane åtte i VM-debuten på herrenes 400 meter og vant forsøksheatet med tiden 44.39. Det er norsk rekord.

– Det er ingen bedre følelse. Det viser at jeg har holdt formen bra gjennom hele sesongen. VM er det viktigste, så det er digg, sier Ingvaldsen til NRK.

Det er andre gang han setter norsk rekord i år.

Ingvaldsen forteller at han følte nesten at han måtte bremse, for «det skulle jo ikke gå så fort».

– Hva er det denne mannen er laget av? Vi har en mann som kan gjøre nesten hva som helst!, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

– Det er noe av det villeste jeg har sett, supplerte NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov.

Håvard Bentdal Ingvaldsen tok ny norgesrekord på 400 meter med tiden 44.39. Du trenger javascript for å se video. Håvard Bentdal Ingvaldsen tok ny norgesrekord på 400 meter med tiden 44.39.

Snuste på europarekord

Det er andre gang i år at Ingvaldsen setter norgesrekord på 400 meter. Under Bislett Games tidligere i sommer tok han Karsten Warholms rekord med en tid på 44.86.

Ingvaldsen var fryktelig nære europarekorden til Thomas Schönlebe. Den lyder på 44,33 og har stått siden september 1987. Da var ikke Ingvaldsen i nærheten av å være født engang.

– Det er jo nesten europarekord i forsøket. Det er ganske drøyt for å være ærlig, sier Ingvaldsen, mens smilet nesten går rundt.

Foto: Anders Engeland / NRK

Etter fantomløpet fant Ingvaldsen og moren en gressflekk utenfor stadion i Budapest for å slappe av og reflektere litt.

Hylles av Warholm

Etter at Warholm selv hadde vært i aksjon på 400 meter hekk, der han cruiset inn til semifinaleplass, spurte NRK om han hadde fått med seg Ingvaldsens løp.

Det hadde han. Og Warholm smilte fra øre til øre.

– Jeg så det før jeg gikk inn. Det er så sinnssykt bra det. Det er helt sykt. Å se Håvard løpe 44,39... Det er så fort det. Det er jo nesten den europarekorden som er legendarisk. Jeg håper han får en fin dag i dag, sier Warholm til NRK.

Her kan du for øvrig se Warholms løp:

Warholm enkelt videre Du trenger javascript for å se video.

Det har vært litt av en sommer for Moelven IL-løperen. Etter at han slettet Warholms norske rekord under Bislett Games løp han inn til EM-gull under U23-EM.

Så inntok han verdensscenen med et brak.

– Det er hinsides! Det er sjukt, sier mor og trener Mari Ann Bentdal, som knapt kunne tro sine egne øyne da sønnen løp inn til seier.

Skremmeskudd

Det kunne ikke Ingvaldsen heller, som reagerte på Karsten Warholm-vis da han passerte målstreken og så resultatlisten. Han tok hendene opp mot hodet, gapte og gliste.

FANTOMLØP: Her skjønner Håvard Bentdal Ingvaldsen hva han har levert i VM-debuten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg vet ikke hva jeg skal si eller hva som skjedde der ute. Jeg er litt i sjokk, sier Ingvaldsen til NRK.

20-åringen vant forsøksheatet med 0.48 ned til amerikanske Vernon Norwood og 0.75 ned til Jereem Richards fra Trinidad & Tobago.

– En historisk bragd i norsk friidrett, konstaterte NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Nå er Ingvaldsen klar for semifinalene som løpes tirsdag og konkurrentene har blitt ettertrykkelig advart. Ingvaldsen er klar på at han ikke er tom.

– Jeg har ikke spydd enda. Jeg har heller ikke vært pinnestiv. Jeg tror jeg skal ha litt krutt igjen i semifinalen.

VM-drømmen knust for Jæger

Det gikk ikke like bra for Henriette Jæger, som fikk sin VM-drøm knust på kvinnenes 400 meter. Jæger endte på en fjerdeplass i sitt forsøksheat. Hun var hundredeler unna en semifinaleplass.

NEDTUR: Henriette Jæger fikk VM-drømmen knust i forsøksheatet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Etter fjerdeplassen var Jæger avhengig av å gå videre på tid, men hun endte seks hundredeler unna avansement. Tross karrierens nest beste løp, holdt det ikke for Jæger. Påfølgende heat var for raskt.

– Jeg er redd for at det er så nære man kan komme, kommenterte Jann Post.

– Jeg er litt småskuffa. Hundredeler unna semifinale. Det er litt kjedelig. Jeg løp mitt beste, så jeg kan ikke være altfor skuffet heller, sier Jæger til NRK.

Hun legger til:

– Jeg er alltid dårlig når jeg kommer i mål. Jeg spyr. Det er varmt her. Jeg blir svimmel. Jeg skjønte det ikke med en gang. Jeg så at tiden var grei, så jeg trodde jeg kom til å gå videre. Det er såpass harde konkurrenter her, så det holdt ikke denne gangen, sier Jæger.

Følg NRKs sending fra VM i Budapest her: