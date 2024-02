– Eg kjenner meg veldig bra, betre enn i fjor, fortel Håvard Bentdal Ingvaldsen til NRK under eit møte i treningshallen i Moelv.

Og det seier ikkje reint lite for mannen som var årets sprintkomet i europeisk friidrett i fjor. 21-åringen sjokkerte verdseliten i VM, og tok seg på sensasjonelt vis til finalen i Budapest.

På vegen sette han ny personleg rekord på 400 meter med 44,39, berre seks hundredelar bak Thomas Schönlebes dåverande europarekord.

Men det var ikkje berre dei beste 400-meterløparane i verda som vart tekne på senga. Også mamma Mari Ann Bentdal meiner utviklinga var skremmande.

– Han har sprunge fort, så det blir litt sånn «Kva no? Kva til neste år? Skal han springa endå raskare?». Så ja, eg kan bli litt skremt, seier ho.

Og hurtigtoget sjølv vart overraska over eigen framgang.

– Eg vart jo litt skremt sjølv, for å vera heilt ærleg, seier han om tidene.

– Kva skremmer med utviklinga?

– Nei, det er jo at det gjekk så fort ned. Eg persa med nesten to sekund. Det er jo ikkje heilt vanleg.

STJERNESKOT: Håvard Bentdal Ingvaldsen. Foto: NTB

Frå iskald hall til OL

Under VM i sommar var det rundt 30 grader då Bentdal Ingvaldsen sprang. Tunge forhold for ein langdistanseløpar, perfekt for ein sprintar. I treningshallen i Moelv er det rundt 20 grader kaldare.

Likevel blir han ikkje misunneleg når verdsrekordhaldar Wayde van Niekerk legg ut treningsbilete frå Sør-Afrika på Instagram.

– Me må jo køyra i minus 20 og gå ut i ein kald bil. Pakke på oss mykje klede når me skal inn hit, ofte både med lue og vottar. Men eg får jo varmen etter kvart, så det går fint, seier hardhausen.

Heller ikkje mamma lèt seg stressa av norske temperaturar. Med fjorårssesongen friskt i minne, veit dei at opplegget fungerer.

– Det er ein tryggleik. Det er noko med å gjera for store forandringar. Me veit kva som har fungert. Det er litt skummelt å byrja å forandra mykje akkurat no, seier ho.

Heimesnikra trening

Årets to store mål nærmar seg med stormsteg: EM i Roma i juni og OL i Paris i august. Forutan Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Narve Gilje Nordås, er han Noregs fremste friidrettshåp.

– Eg har funne ut at eg spring betre under press. Fordi då blir eg endå meir skjerpa og konsentrert, seier Bentdal Ingvaldsen.

På vegen til OL har mor og son Ingvaldsen teke i bruk heimesnikra treningsmetodar. Ein far i den lokale friidrettsgruppa mekka saman ein slags slede som fartsfantomet kan dra etter seg langs banen.

Den er akkurat brei nok til å unngå krasj med blokka som Bentdal Ingvaldsen spurtar ut frå. Og med litt ekstra vekter på, blir styrke bygd og farten forbetra.

Foto: Jørn Tveter / NRK

– Eg kjenner ikkje til så mange andre langsprintarar som har den typen start frå blokk. Ein del vil sikkert seia at det er litt lang kontakttid og at det er litt tungt. Men eg har sett at det er ei veldig fin styrketrening. Håvard har vorte veldig sterk av det, seier ho.

Stortalentet er strålande fornøgd med å ha mamma som næraste støttespelar og trenar.

– Eg synest det fungerer veldig bra, og eg trur det kjem til å gjera det òg. Me får sjå om resultata held fram. Men me er veldig trygge på kvarandre og har fått veldig god kontroll på det me driv med, seier han.