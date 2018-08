Da nordmannen kom i mål måtte han ha hjelp av funksjonærer til å stå oppreist.

– Det svartnet litt på slutten, og det ble tungt. Jeg måtte virkelig jobbe med meg selv, forteller Haukenes.

Nordmannen var lenge med i medaljekampen, men ble tatt igjen av hviterusseren Dzmitrij Dziubin med noen få kilometer igjen. Det var da Haukenes kjente at han var i ferd med å gå på en liten smell.

Mange fikk det tungt

– Jeg måtte bare tenke på at jeg skulle puste, jobbe med armene og se fremover. Du må være veldig hard i hodet når sånt skjer. Det var veldig vondt, men det gikk bra og jeg synes jeg gjorde en kjempejobb, sier Haukenes.

28-åringen endte til slutt på fjerdeplass med tiden 3.48,35, noe Haukenes understreker at han er veldig fornøyd med.

Haukenes kom seg på beina igjen etter å ha fått medisinsk tilsyn, og kunne ikke annet enn å være fornøyd med å ha kjempet seg inn til fjerdeplass. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Men de godt over 30 varmegradene i Berlin ble tøffe for mange andre av utøverne som deltok på 50 kilometeren også. Haukenes var bare en av en rekke utøvere som måtte støttes eller bæres inn i teltet like ved mål for å få medisinsk tilsyn.

Isposer over hele kroppen

Til slutt stilte frivillige seg opp ved målgang med store isposer, som utøverne kunne gni seg inn med så fort de var ferdige med konkurransen.

Haukenes forteller at inne i teltet ble han kjølet ned med isposer over hele kroppen.

– Jeg mistet tellingen på antall isposer. Det var nok over 20. De smeltet også, sier Haukenes med et smil.

Utøverne ble gnidd inn med isbiter etter målgang. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

På forhånd hadde det norske laget lagt grundige planer for når Haukenes skulle drikke, og ikke minst hvor mye. Han fikk i seg flere liter sportsdrikk, men varmen og den tøffe belastningen ble likevel litt i meste laget.

Når Haukenes snakker med NRK er han synlig svært sliten, men han sier at etter forholdene går det bra med ham. Det takker han den raske og gode hjelpen han fikk for.

– De tok blodtrykket mitt, og det var litt for høyt. Jeg lå med beina høyt, og skulle få oksygenmetningen på plass. Så var det å ta temperaturen og ise ned rygg, hofter, legger, armer og alt som var. Jeg fikk i meg salter og sukker, og nå er det bra, forteller han.

Her går Haukenes i mål til fjerdeplass Du trenger javascript for å se video.

Det bekrefter også friidrettsforbundets lege.

– Det går bra, men han trengte litt tid på å legge seg ned. Han sleit fryktelig de siste to kilometerne. Men han har det greit nå og har fått i seg drikke, mat og fått igjen blodtrykk og pust, sier Olympiatoppen-lege Ove Talsnes, som var på plass for å hjelpe til.

Ukraineren Maryan Zakalnytskyy tok gullet, mens sølvet gikk til slovakiske Matej Toth.

Flere utøvere trengte hjelp etter målgang, og ble støttet inn i teltet for nedkjøling og tilsyn. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

– Jeg skal juble for fjerdeplass, for det er den beste plasseringen jeg har gjort i internasjonale konkurranser. Jeg vil bare takke alle som har bidratt og støttet, sier Haukenes.

– En kamp med seg selv

Dagen før løpet uttrykte Olympiatoppens lege Ove Talsnes bekymring for at utøverne kunne få problemer i heten.

– Mange av doktorene mener de kunne ha redusert risikoen ved å starte en time før. Teknisk delegert mente dette ikke var farlig. Hensynet til potensiell helserisiko var altså ikke nok, sa Talsnes til NRK i går.

Arrangøren valgte også å flytte starten på konkurransen til tidligere på morgenen for å unngå den verste heten.

Etter løpet til Håvard Haukenes er legen glad for at det ikke ble like varmt som fryktet.

– Vi ser det jo på dem som kommer inn her hvor tungt og tøft det er, men de er trent for det. Det er en kamp med seg selv de siste 15 kilometerne, sier Talsnes til NRK.

Etter målgang rakk Haukenes å stoppe klokken før han fikk assistanse av de to funksjonærene.