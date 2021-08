Haukenes brøt finalen i kappgang

Etter at det lenge så ut til at Håvard Haukenes skulle kjempe om edelt metall under 50 kilometer kappgang fredag, brøt han løpet med snaue 15 kilometer igjen.

Haukenes startet godt og hang med i tetgruppen. Han så svært frisk ut halvveis ut i løpet der han lå kontrollert i tetgruppen sammen med rundt 20 andre utøvere.

Etter 30 kilometer hadde derimot polske Dawid Tomala rykket fra og skaffet seg en god ledelse. Det var da 50 sekunder ned til Haukenes og resten av gruppen bak.

Haukenes falt like etter av og så svært tung ut etter 35 kilometer. Han ga seg altså like etterpå.

– Han ga alt han kunne. Han har trent beinhardt i fem år og sikkert en 4-5000 timer siden syvendeplassen i Rio. Så ender det med at han bryter etter 36 kilometer, kommenterte NRKs Jann Post da nordmannen brøt.

– Det er rett og slett litt trist å se. Man vet hva han har lagt ned. Han er knapt hjemme i Bergen i lange perioder og legger alt i dette. Det er ingen kroner å tjene på dette. Han gjør dette kun med en drøm om å ta en medalje, men det ble ikke hans dag i Sapporo, la Post til.

Til tross for at løpet foregikk i Sapporo nord i Japan, i håp om at temperaturene ikke skulle være så høye som i Tokyo, var det 28 grader som ventet kappgjengerne under løpet.

Konkurransen er enda ikke over. Du kan følge den live med tekst og radio her.