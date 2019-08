Det skriver FK Haugesund i en pressemelding.

I forbindelse med seriekampen hjemme mot Kristiansund den 19. mai gjennomførte Antidoping Norge en dopingkontroll hvor Ibrahima Wadji testet positivt på stoffet morfin. Morfin står på dopinglisten og er forbudt i konkurranse.

Wadji og FK Haugesund fikk mandag beskjeden om at Påtalenemnden i Antidoping Norge har besluttet å straffe Wadji med 14 måneders utelukkelse fra organisert trening og konkurranse.

Ibrahima Wadji Ekspandér faktaboks Født: 5. mai 1995 i Senegal

Klubb: Haugesund

Tidligere klubb: Molde

Posisjon: Spiss

Har scoret fire mål på ti kamper i Eliteserien 2019.

Vil vurdere å anke

Haugesund-spilleren har nå 14 dager på å bestemme om han vil godta avgjørelsen eller om saken skal behandles av Domsutvalget i Norges idrettsforbund.

Wadji, ved sin advokat Trond Jarle Bachmann, mener avgjørelsen er hard.

– Vi registrerer at Påtalenemnden har lagt Wadjis forklaring og erkjennelse til grunn for sin avgjørelse og konkludert med at han bare har utvist ubetydelig skyld ved inntaket av de morfinholdige tablettene, sier Bachmann og fortsetter:

– På denne bakgrunn vurderes straffen som svært strengt. Vi vil derfor foreta en grundig vurdering av avgjørelsen før vi tar stilling til om denne skal vedtas eller behandles av Domsutvalget i NIF.

– En trist sak

Leiv Helge Kaldheim, styreleder i FK Haugesund, sier i pressemeldingen at han er glad for at det har kommet en avgjørelse i saken, og at klubben tar Påtalenemndens avgjørelse til etterretning.

– Dette er først og fremst en trist sak for både Wadji og klubben. FK Haugesund tar avstand fra all form for bruk av forbudte stoffer. Samtidig har det vært viktig for oss å vise omsorg for Wadji og hans familie, sier Kaldheim.

Styrelederen forklarer at de synes det er positivt at Påtalenemnden har trodd Wadji på alle punkter i sin forklaring, og at de ikke tror han hadde til hensikt å jukse seg til bedre prestasjoner på fotballbanen.

Var ønsket av Rosenborg

Da det i juni ble kjent at Wadji hadde testet positivt for morfin, sa leder av avdeling for kontroll og påtale i Antidoping Norge, Britha Røkenes, at morfin er et særskilt stoff som kun er forbudt i konkurranse.

Dersom Wadji hadde testet positivt for morfin utenfor kamp, hadde altså ikke prøven blitt betegnet som positiv.

Haugesund kjøpte 24-åringen fra Molde for cirka en million kroner før årets sesong, etter at han hadde vært på lån i klubben fra i fjor høst.

Kort tid før Wadji avla den positive dopingprøven hadde Rosenborg meldt sin interesse for senegaleseren, ifølge VG.

Wadji har scoret fire mål på ti kamper for Haugesund i årets serie.