Gauseth etter syvmålstapet: – Min verste opplevelse som fotballspiller

– Det er nok min verste opplevelse som fotballspiller. Nå skal jeg spille fotball i to måneder til – at den verste skulle komme nå, hadde jeg ikke forventet. Det er en bunnløs smerte, sier Gauseth til NRK.

Bortekampen mot Haugesund utviklet seg til et mareritt for Mjøndalen. De ble overkjørt fra start til slutt og hjemmelaget ga seg ikke før måltavlen viste 7–0.

– Jeg kjenner på en voldsom skam over det vi presterer. Det er veldig langt unna standarden vi skal ha. Jeg kjenner også på et ansvar som leder for den gruppa her. Sånn skal vi i hvert fall ikke fremstå igjen, sier Mjøndalen-kapteinen, som tidligere har bekreftet at han legger opp etter sesongen.

HERJET: Alioune Ndour scoret tre mål på 19 minutter. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Veldig flaut

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var langt nede etter braktapet.

– Det er alltid vondt å tape fotballkamper. Men det er en helt annen følelse når man blir ydmyket og taper 7–0. Å bli ydmyket er det ingen som liker. I dag ble vi det, konkluderer Hansen.

– Går det på stoltheten løs?

– Ja, det gjør det. Det er veldig flaut. Det er sjelden vi går på sånne smeller som i dag, men når det først skjer er det helt grusomt, svarer han.

Mjøndalen har ikke vunnet på 12 kamper og ligger desidert sist i Eliteserien med 15 poeng. Det er syv poeng opp til sikker plass – og fem poeng til kvalik.

– Vi er nødt til å finne en vei ut av dette. I fellesskap med spillerne håper jeg vi kan begynne på dette arbeidet allerede i kveld, sier Hansen.

TOK TIL TÅRENE: Alexander Søderlund var både rørt og glad etter å ha scoret sine første mål siden returen til norsk fotball. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Rørt Søderlund

Mens både Hansen og Mjøndalen-spillerne deppet på gressmatta, mottok Haugesund trampeklapp fra hjemmesupporterne. De fikk blant annet se Alioune Ndour og Alexander Søderlund herje på topp. De to spissene sto bak fem av hjemmelagets syv mål.

For Søderlunds del var det hans første scoringer siden returen til norsk fotball. Han var rørt etter scoringene.

– Det var litt emosjonelt for meg. Jeg må si det. Det var veldig spesielt, men et utrolig godt øyeblikk, sier Søderlund til Discovery+.

Haugesund er nummer sju på tabellen med 31 poeng. De har – i likhet med Mjøndalen – åtte kamper igjen.