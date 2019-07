Haugesund med godt utgangspunkt

Beckers trofé gav over 7 millionar

Nettauksjonen av tennislegenden Boris Beckers 82 tennistrofé gav 680.000 pund, eller nesten 7,3 mill kroner, melder BBC.

Becker blei tvinga til å selje premiesamlinga si etter at han i 2017 blei erklært konkurs. Mest fekk han for pokalen for sigeren i US Open i 1989 – over 1,5 mill kroner.