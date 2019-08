Haugesund med comeback

Herolind Shala ga Vålerenga en drømmestart etter kun to minutter, men mål fra Niklas Sandberg og Kristoffer Velde førte til at Haugesund snudde fra 0-1 til 2-1. Det gjorde at Haugesund klatret to plasser til syvendeplass, plassen bak Vålerenga.