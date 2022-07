Hauger nådeløs etter brutalt sammenstøt: – Han kjører som en fireåring

– Han kjører sånn hvert løp og kjører alle av banen. Kjørestilen hans er som en fireåring. Jeg håper dommerne tar tak, sier Hauger til Viaplay etter løpet.

Allerede på første runde krasjet Hauger med Nissany. Nordmannen punkterte og kjørte ut av banen i en sving. Da bilen seilet tilbake på banen, traff bilen til Hauger toppen av Nissanys bil.

– Innad i serien vet alle hvordan kjørestilen hans er og hvor lite hjerne han bruker på banen, sa Hauger.

Nordmannen mener at det var litt fortjent da sammenstøtet sørget for at Nissany også måtte bryte løpet.

– Vi begge kom oss uten skader, og det er det viktigste. Men karmaen kom tilbake der, sa han.

– Han er «good to go»

Krasjet så voldsomt ut, og det så ut til at Hauger fikk seg en smell i sammenstøtet. På sendingen bekreftet imidlertid manager Harald Huysman at Hauger har det bra.

– Det ser ikke ut til at han har pådratt seg noen skader. Vi fryktet han skadet håndleddet, men det ser ut til å gå bra, sa han og fortsatte:

– Han er «good to go» i Østerrike.

Huysman er heller ikke fornøyd med Nissany, og sier han var bekymret for ham før løpet også.

– Det er ikke bra. Det er en hodeløs situasjon. Den andre føreren har vært involvert i mange farefulle situasjoner tidligere, sa Haugers manager.

Både eksperter, kommentatorer og team Hauger reagerte på hans uforsiktige kjøring. Israeleren selv mener det er viktig å huske at de kjemper om bedre plasser i løpene.

– Det var en hendelse som hadde et uheldig utfall. Jeg vil beklage for begge oss for at det endte slik. Det ser litt dramatisk ut, men vi kjemper alle om posisjoner. Vi tar det som det er, så fortsetter vi mot Østerrike, sier Nissany til Viaplay.

– Fortsatt litt svimmel

19-åringen selv forteller at han ikke har noen større skader, men at han er litt shaky etter krasjet.

– Jeg er fortsatt litt svimmel, så jeg har ikke tenkt så mye ennå. Jeg må prøve å nullstille, sier Hauger.

INGEN SKADER: Dennis Hauger var litt svimmel, men ellers skadefri etter å ha krasjet. Foto: NTB

Det så også ut til å gå fint med Nissany.

Hauger var imidlertid på rutinemessig legesjekk, og måtte være under observasjon i en times tid.

– Dennis har fått ødelagt løpet sitt på grunn av kjøringen til Roy Nissany, sa Viaplays ekspertkommentator Henning Isdal.

Han startet langt bak søndag og hadde ikke avansert noe før uhellet med Nissany inntraff.

Hauger har altså hatt en svært tøff helg. I kvalifiseringen endte han som nummer 13, mens i sprintløpet ble han kun nummer 15.

Amerikanske Logan Sargeant vant til slutt løpet på Silverstone.