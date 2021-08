Hauger-manager til NRK: – Han kommer til å kjøre Formel 2 neste sesong

Dennis Hauger gliser fra øre til øre inne i Operahuset i Oslo. 18-åringen har mange grunner til å være fornøyd.

Han leder Formel 3-mesterskapet soleklart etter en fantastisk start på sesongen. Det har gjort at lag høyere opp i systemet nå ligger paddeflate for å sikre seg nordmannen sine tjenester neste sesong.

Og skal vi tro Haugers manager Harald Huysman, tyder alt på at Hauger kommer seg ett steg nærmere drømmen om Formel 1.

– Dennis har gjort seg fortjent til et opprykk nå etter den sesongen han har hatt. Det er mange lag i Formel 2 som er interesserte, sier Huysman til NRK.

– Så Dennis kommer til å kjøre Formel 2 neste sesong?

– Ja, svarer Huysman kontant og smiler.

Flere lag å velge mellom

Den erfarne manageren vet likevel at mange ting må på plass før kan signeres. Først og fremst koster et sete i Formel 2 hele 20 millioner kroner, ifølge Huysman, uten at han virker bekymret for at det kommer til å gå i orden.

– Det er mye bevegelse og stor entusiasme for å få Dennis et hakk opp. Ingenting er signert, men vi håper å lande det i andre halvdel av september, sier Huysman.

Også pappa Tom Erik Hauger, kan fortelle til NRK at alt ligger til rette for at det blir Formel 2. Spørsmålet er bare hvilket lag de lander på. For akkurat nå virker det som 18-åringen kan velge å vrake blant topplagene.

Prema, som er laget Hauger kjører for nå, har også et lag i Formel 2. De leder også det mesterskapet, og har lyst til at Hauger kjører for dem også neste år.

– «Never change a winning team» er det vel noe som heter. Det beste hadde vært å fortsette i Prema, sier Huysman.

GOD SESONG: Hauger har hatt mye å juble for så langt i sesongen. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Tar det med knusende ro

Dennis Hauger selv virker å ta det hele med knusende ro. Han er kun fokusert på å beholde ledelsen i Formel 3 og avslutte like bra som han har startet.

Han er uansett klar på hva som er målet for neste sesong.

– Nå får vi se hvordan ting utvikler seg resten av sesongen. Men målet neste år er Formel 2. Hvis jeg fortsetter å kjøre bra, er det naturlig at det går i orden, sier Hauger.

Han vil ikke avsløre om han i så fall vil fortsette å kjøre for Prema eller ikke, men registrerer at de også gjør det bra i Formel 2-mesterskapet.

Imponerer Red Bull-ledelsen

NRK erfarer også at Red Bull har lyst til å ha ham med videre i sin stall. Det vil i så fall si at Hauger kommer til å kjøre i den velkjente drakta hvis opprykket blir en realitet.

Hauger har fått en rekke gode tilbakemeldinger fra Helmut Marko, som leder utviklingsprogrammet til Red Bull.

– Ut ifra sesongen så langt og signalene jeg har fått etter møtene med Helmut, så virker det sannsynlig at jeg er med dem videre. Men sesongen er ikke over, så vi får se, sier Hauger.

– Men du kjører i Formel 2 neste år?

– Forhåpentligvis, sier Dennis Hauger og smiler lurt.

Neste løpshelg for Hauger er i slutten av august, da han skal kjempe om nye poeng i Belgia.