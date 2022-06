Hauger krasjet i vegg: – For en dum idiot

Hendelsen skjedde på den 14. runden av sprintløpet i aserbajdsjanske Baku.

Hauger kjempet med franske Theo Pourchaire om niendeplassen da han bremset for sent i en sving. Det førte til at bilen bare gled inn i veggen da han ikke greide svingen.

Hauger var tydelig frustrert på lagradioen og kom seg etterpå ut av bilen uskadd. Pourchaire var hard mot 19-åringen på sin lagradio i etterkant.

– For en dum idiot. Jeg var så redd. Jeg trodde han kom til å krasje inn i meg, lød det fra ART-føreren.

Hauger tar lærdom

Dette var Haugers første løp i Baku. Etter løpet forklarte nordmannen at han fant en god rytme før han ble for offensiv.

I FORM: Dennis Hauger vant sprintløpet i Monaco for to uker siden. Foto: Grand Prix Photo / NTB

– Det er første løpet mitt her, og jeg prøvde kanskje å pushe det litt ekstra inn i innbremsingen som gjorde at det låste seg opp i det møkkete partiet, sa Hauger til Viaplay.

– Utrolig kjipt, men vi tapte for mye tid i starten. Det er en lærdom. Til syvende og sist vet jeg at jeg har god fart, fortsatte han.

Fredag leverte Hauger en sterk kvalifisering da ha ble nummer tre. Dermed startet han som nummer åtte i sprintløpet.

Der mistet han fort noen plasser, men tok seg tilbake til tiendeplass før det gikk galt.

Det er kun de åtte beste som får poeng i sprintløpet, og han måtte dermed uansett avansere noen plasser om han skulle ha mulighet for ytterligere poeng i VM-sammendraget.

Hauger hadde løpets raskeste rundetid da han måtte bryte.

Kjemper om seier

Forstillingen på bilen hans fikk seg en smell, men det er ventet at det vil være i orden til søndagens hovedløp.

Der starter Hauger fra tredje startposisjon og skal kjempe om sin første seier i et hovedløp. Nordmannen gikk i Monaco til topps i sprintløpet, men det gir ikke like mange poeng som triumf i hovedløpet.

Danske Frederik vesti vant løpet og tok med det sin første seier i Formel 2. Han tok i likhet med Hauger overgangen fra Formel 3 foran årets sesong.

– For et løp. jeg kan ikke forstå hva jeg nettopp gjorde. Jeg er så glad, sa han.

Det var flere uhell i løpet, noe som gjorde at det ble avsluttet med doble gule flagg etter at Calan Williams hadde gått i veggen.