Hauger har ikkje snakka med rivalen etter krasjen: – Eg vart irritert

Det har vore ein mildt sagt innhaldsrik innleiing på sesongen for den talentfulle norske racerføraren.

I Imola sist runde fekk han ein etterlengta opptur då han sikra sin første pallplass på sprintløpet. Det vart eit kjærkommen løft i sjølvkjensla.

– Farten var mykje betre, og det viktigaste for meg er at eg no kjenner meg meir heime i bilen. Det har ikkje vore den beste starten, ein del poeng er vorte borte utan at eg har fått gjort noko med det, men det er ein lang sesong igjen, seier han til NRK.

Etter dei tre første rundane i Formel 2 ligg Hauger førebels på 12.-plass i førarmeisterskapen.

Aurskog-guten har notert seg for 14 poeng, medan leiaren Théo Pourchaire toppar den førebelse rankinga med 52 poeng.

Poengsankinga kunne sett veldig annleis ut om Hauger oftare hadde hatt dei berømte marginane på si side.

– Det har vore oppturar og ein del nedturar så langt, men eg kjenner potensialet byggjer seg opp heile tida og progresjonen er der. Det er det viktigaste når sesongen er så lang og eg er «rookie», meiner han.

SNART NY SJANSE: Dennis Hauger får ei ny moglegheit til å imponere i Formel 2 når løpshelga i Barcelona står for tur. Foto: Hassan Ammar / AP

– Ikkje snakka med han

Sist løp, i Imola, fekk nordmannen ein god start i hovudløpet, men etter berre nokre få sekund vart han påkøyrd av australske Jack Doohan og hamna i murveggen.

Dermed vart nok eit løp spolert for 19-åringen.

Doohan og Hauger har vore rivalar heilt sidan Hauger debuterte i Formel 4 i 2018. Dei var begge Red Bull-juniorar før Doohan signerte for Alpine før 2022-sesongen.

Men Hauger fortel at det har vore heilt tyst mellom dei to etter situasjonen som oppstod i Imola.

HER GÅR DET GALT: Dennis Hauger krasjet med Jack Doohan på Imola. Foto: Skjermdump / Viaplay

– Vi klarer eigentleg å skilje på bana og av bana, men eg har ikkje snakka med han etter krasjen. Det var litt kjipt. Eg tykkjer det var ein situasjon der eg ikkje fekk gjort så mykje, og det var ein del poeng som gjekk tapt. Vi hadde rett taktikk og var i ferd med å gjere noko bra, så då var det ekstra surt. Men sånn er racing innimellom, seier Hauger.

– Vart irritert

Han fortel at han lèt seg prege når slike situasjonar oppstår.

– Eg vart sjølvsagt irritert når eg veit at det er mogleg å få til meir. Eg ville køyre løpet og gjere mitt beste, og då blir det ein naturleg irritasjon som oppstår. Men til sjuande og sist er det greitt å vere sur ein dag eller to, og så setje fokuset framover, seier Hauger.

19-åringen er veldig oppteken av å ta ut læring i alt som skjer i Formel 2 i kvart løp.

Denne sesongen er det meste nytt, og Hauger fortel om ein ny kvardag med nye køyrestilar hos konkurrentane, raskare bilar og andre måtar å kontrollere motor og utstyr på.

– Eg må lære meg å verkeleg stole på og ha sjølvtillit til bilen. Det er hovudpunktet eg må fokusere på, meiner Hauger sjølv.

– Ikkje dei beste kompisane i verda

Doohan kom for øvrig på andreplass bak Hauger i Formel 3 førre sesong.

Viaplays Formel 1-ekspert Henning Isdal meiner at Hauger kom seg best ut av situasjonen på Imola-banen.

– Han kom seg gjennom det på ein rasjonell måte. Han kunne levert inn ein protest og det kunne kanskje ført til ei straff, men det ville ikkje gjort noko i det heile for Dennis. Det veit han veldig godt. Kvifor skal han bruke energi på å reagere på denne måten? Ein går vidare, og det kjem fleire løp seinare, seier Isdal til NRK.

EKSPERT: Henning Isdal. Foto: Rune Bendiksen / Viaplay

Viaplay-eksperten meiner likevel at rivaliseringa mellom dei to ikkje berre er ein negativ ting. Han trur det triggar dei.

– Dei er ikkje dei beste kompisane i verda, for å seie det sånn. Jack Doohan er jo kjend for å vere ganske brutal ute på banen, og det har jo vore nokre episodar tidlegare. Denne rivaliseringa har bygd seg opp over tid, seier Isdal.

Hauger merkar allereie at det er spissare olbogar enn det han er vand til, og særleg éin førar har pådrege seg Haugers merksemd:

Fransk-israelske Roy Nissan (27), som køyrer for Dams i Formel 2.

– Han har ein ganske aggressiv køyrestil, det kan ein trygt seie. Han er jo 27 år og har veldig mykje erfaring, så han er ein aggressiv førar. Det har ikkje vore den lettaste å ha med å gjere i feltet, for å seie det mildt, seier Hauger.

No er fokuset retta mot neste løpshelg, som kjem i Barcelona. Der blir det køyrt sprintløp 21. mai og hovudløp 22. mai.