Haugen: – Jeg måtte ha på meg den blå bokseren

Leif Kristian Haugen er en av alpinlandslagets veteraner.

29-åringen debuterte i verdenscupen i storslalåm i Sölden i 2009 og har siden kjempet for å ta steget opp til de aller beste slalåmkjørerne på resultatlistene.

FORNØYD: Leif Kristian Haugen kjørte ned til karrierebeste i slalåm søndag Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Enten har han havnet utenfor topp 15 eller så har nordmannen hatt en lei tendens til å kjøre ut i finaleomgangen de gangene han har luktet på en topplassering.

Søndag stemte det imidlertid for Haugen, som kjørte ned til en 4.-plass og karrierebeste i slalåmrennet i Kitzbühel.

– Det betyr ikke at jeg kan levere så bra fra sånne startnummer hver gang, men jeg beviser i hvert fall at farten er der.

– Jeg har gått gjennom omgangen flere ganger og sett på ting som jeg kunne gjort bedre, men jeg er absolutt fornøyd. Jeg føler på en måte at jeg vant fjerdeplassen – ikke at jeg tapte tredjeplassen.

Måtte gjennomføre rituale

Haugen forteller at han endelig har funnet nøkkelen til å lykkes i slalåm. Det handler om å gjøre ting enkelt, ikke ha for mange arbeidsoppgaver. Ikke tenke for mye.

Samtidig røper han at et lite overtroisk rituale plutselig var viktig for ham i rennet, der han var kun fire hundredeler unna en pallplassering.

– Jeg måtte ha på meg den blå Calvin Klein-bokseren i går siden det gikk så bra under et europacuprenn, ler han.

Slalåmklassiker

Derfor blir den blå bokseren med ham til rennet i Schladming i Østerrike.

– Den skal jeg vaske på hotellet etterpå og ta på meg i morgen, ler 29-åringen, som gleder seg til tirsdagens slalåmklassiker.

– Det er en gryte der det er folk hele veien. Sånn sett er det kanskje det råeste slalåmrennet, selv om det er vanskeligere teknisk i Wengen og Kitzbühel.

Og Haugen forteller at han har ambisjoner om å kjempe om nye topplasseringer.

– Nå får jeg bygge stein for stein og gradvis kjempe meg til bedre startposisjoner, kommenterer han.