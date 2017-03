Leif Kristian Haugen imponerte voldsomt da han tok bronsemedalje i VM for to uker siden. Lørdag kjørte han seg opp hele 10 plasser og ble nummer to i storslalåmrennet i Kranjska Gora i Slovenia, og sikret sin første pallplass i verdenscupen i disiplinen.

TOPP TO: Leif Kristian Haugen og Marcel Hircher. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / Reuters

Bare Marcel Hirscher klarte å tukte nordmannen i regnet og tåka, selv om han også mistet det aller meste av forspranget sitt i uværet.

– Et halvt sekund er kanskje nærme når det er Hirscher som er foran deg. Det var fantastisk moro med karrierebeste i verdenscupen, sier Haugen til NRK.

Irritert Kristoffersen

Såpass ille var været at rennet ble stoppet flere ganger i løpet av den andre omgangen. På bunn stod Leif Kristian Haugen lenge i lederboksen å ventet. Han lå på en 12.-plass etter første omgang, men kjørte seg altså kraftig opp.

– Jeg har tro på det jeg gjør etter VM og da er det lettere å tro på det man gjør. Jeg var nervøs i dag også, men jeg vet jeg takler det, forteller han.

Kristoffersen taklet ikke værforholdene like godt. Han var 96 hundredeler bak Hirscher etter første omgang, og lå på andreplass, men tapte voldsomt nedover i den vanskelige løypa og ble bare nummer 11.

Han slo oppgitt ut med armene i målområdet, og ville heller ikke intervjues etter rennet.

Det gikk ikke for Kristoffersen Du trenger javascript for å se video.

Historisk og overrasket

Hirscher var uansett den aller største helten. Med seieren sikret han seier i verdenscupen totalt for sjette gang på rad - noe ingen har gjort før ham.

– Hva har jeg, hvorfor? sa han til intevjuer i målområdet.

Han fikk forklart at han nå leder med 504 poeng. Han sikret også storslalåmkula.

– Jeg er ikke så god på matte, men det er vel ikke så ille, sa han med et stort smil.

VIDEO: Se intervjuet med Marcel Hirscher når han får vite at han er historisk. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se intervjuet med Marcel Hirscher når han får vite at han er historisk.

Det var liten tvil om at forholdene fikk mye å si i den andre omgangen. Mange av kanonene falt flere plasser mot slutten av rennet, men flere av de som startet tidligere kjørte seg opp.

Blant dem Aleksander Aamodt Kilde og Marcus Monsen. Sistnevnte gjorde karrierebeste med en 17.-plass.

Søndag er det slalåm i Kranjska Gora, med mindre all snøen regner bort i løpet av natten....