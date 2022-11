Rekdal kommenterer ikke VM for VGTV: – Bryter med våre verdier

Noen dager før VM i Qatar åpner bestemte Rosenborg-ledelsen at trener Kjetil Rekdal likevel ikke skal bidra for VGTV under mesterskapet.

– Jeg har sammen med klubben diskutert spørsmålet grundig. Sammen har vi funnet ut at dette er noe vi ikke kan gjøre – det bryter med klubbens verdier, skriver Rekdal i en tekstmelding via klubbens pressesjef, ifølge Nidaros.

VG har selv nyheten om at Rekdal har trukket seg fra engasjementet om å kommentere VM-kampene fra VGTVs studio.

– Vi fant sammen ut at dette er ikke noe vi kan gjøre. Det går på tvers av klubbens verdier, og det kan vi ikke stå inne for. Da ble det besluttet at vi ikke kom til å stille opp, sier daglig leder i Rosenborg, Tore Bjørseth Berdal til Nidaros.

Sportssjef i VG Frode Buanes tar Rekdals avgjørelse til etterretning.

– Rekdal har vært med oss i lang tid og vi skulle gjerne hatt ham med i VM. Men dette er jo et kontroversielt mesterskap så vi respekterer hans avgjørelse, sier Buanes.

