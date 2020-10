Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

AC Milan var lenge for god for Celtic i europaligaen torsdag. Italienerne vant 3-1 borte etter at Jens Petter Hauge løp gjennom og scoret på overtid.

Hos Celtic startet Kristoffer Ajer nok en gang i forsvaret. Elyounoussi fikk ikke plass fra start, men ble kastet inn direkte i andre omgang.

Milan styrte det aller meste før pause. Der kom målene ved Rade Krunic og Brahim Díaz. Zlatan Ibrahimovic spilte fra start for Milan, men ble byttet ut etter 66 minutter.

TIL INGEN NYTTE: Mohamed Elyounoussi gav Celtic håp, men det hjalp ikke Foto: Russell Cheyne / Reuters

Elyounoussi skaffet Celtic et håp da han headet inn 1-2-målet etter en corner. Da var det spilt 76 minutter på et folketomt Celtic Park. Reduseringen sprøytet en viss spenning inn i kampen igjen. Kort etter målet ble Jens Petter Hauge byttet inn som erstatter for målscorer Diaz.

Så på overtid fikset han sin første scoring for klubben.

Ajer spilte sin sjuende kamp på bare 22 dager, tre av disse kom med landslaget mot Serbia, Romania og Nord-Irland. Det knallharde programmet har blant annet gitt ham tap i EM-omspillet mot Serbia og Glasgow-derbyet mot Rangers før torsdagens nederlag for Milan.