Haug trekker seg

Alf Tore Haug går av som hoppkomitéleder i Norges Skiforbund. Han oppgir stor belastning rundt konflikten med Clas Brede Bråthen som årsak.

Haug bekrefter overfor NTB at han onsdag informerte kollegene i hoppkomiteen samt skiforbundets styre ved skipresident Erik Røste at han trekker seg fra vervet.

Han går dermed også ut av styret i Norges Skiforbund.

– Dette har vært en særdeles krevende periode langt fra det jeg kunne være forberedt på og som jeg trodde var mulig da jeg tok på meg vervet som tillitsvalgt leder for hoppkomiteen. Jeg tror alle som kjenner meg, vet at jeg brenner for hoppsporten på alle nivå og i alle tenkelige roller, men nå må jeg faktisk tenke på egen helse og egen familie, sier Haug til NTB.

(NTB)