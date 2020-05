Den tidligere OL-vinneren og verdensmesteren i sprint innrømmer å ha savnet Norge, og gleder seg stort til den spennende utfordringen det blir å trene verdens beste skijenter.

– Denne muligheten kunne jeg ikke la gå fra meg, selv om familien kanskje ikke var like klar med tanke på tidspunkt, sier Ola Vigen Hattestad i en pressemelding.

Merittert utøver

Stillingen som landslagstrener ble lyst ut etter at Geir Endre Rogn ikke forlenget kontrakten på grunn av sykdom i familien.

Og det er ikke hvilken som helst erstatter Norges Skiforbund har skaffet. Hattestad har vært med i verdenscupsirkuset i en årrekke og vunnet OL-gull, to VM-gull og ett sølv. Han har 13 seire i verdenscupen.

Til NRK forteller 38 år gamle Hattestad, som la opp så sent som i 2018, at han har hatt dialog med langrennssjef Espen Bjervig en god stund.

VANT SPRINTKULA: Ola Vigen Hattestad poserer foran fotografene sammen med Kikkan Randall. De to vant sprintcupen sammenlagt tilbake i 2014. Det har Hattestad gjort en gang tidligere også. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Vil bidra med sprintkompetanse

Det å få muligheten til å trene verdens beste landslag er noe har hadde veldig lyst til, men en tanke som modnet litt etter hvert og som han til slutt så på som en spennende og utfordrende oppgave.

Når det gjelder hva han kan bidra med, er han ganske ydmyk. Han lar det skinne gjennom at han har stor respekt for den kulturen som er bygget opp på et suksessfullt norsk damelag i mange år.

– Jeg håper jeg kan bidra med min sprintkompetanse og videreføre det gode arbeidet som allerede er etablert i laget, sier han.

FLYTTER TIL NORGE: Ola Vigen Hattestad sammen med kona Katja Visnar og sønnen Ludvig under VM i Seefeld i 2019. Foto: Terje Pedersen

Hattestad utdyper og forteller at han, selv om han mener det er gjort en bra jobb på det området også, vil jobbe med farten til flere av utøverne. Ta ut potensialet i fartsressursene i enda større grad.

Han flytter til Norge fra Slovenia, der han har hatt base sammen med familien og jobbet som slovensk landslagstrener i langrenn, først til sommeren. Han synes det er vemodig å gi seg som trener for gjengen i Slovenia.

– Men jeg var veldig glad da jeg fikk beskjed om at jeg var innstilt som førstekandidat som trener for damelaget i Norge. Det er en fantastisk fin gruppe jeg har hatt ansvaret for i Slovenia. Men som jeg sa innledningsvis, dette er noe jeg har veldig lyst til: Å trene verdens beste damelag, sier han.