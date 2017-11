Hat trick-Rooney med kanon fra egen halvdel

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rooney hadde allerede fikset både 1- og 2-0 da briten serverte kampens store høydepunkt:

Fra egen halvdel banket han en klarering fra utrusende Joe Hart i perfekt bue over både keeperen og midtstopperne.

Rooney klemte til på direkten, og selv om målet var tomt, er teknikken en ren stilstudie.

Herjet foran Allardyce

Suseren fullførte Rooneys første hat trick for Everton, ifølge Four Four Two.

Det er også hans første hat trick på 2272 dager, ifølge Opta.

INNERTIER: Slik feiret Wayne Rooney kanonmålet som fullførte trippelen mot West Ham. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Samtidig sender det 32-åringen opp i sju Premier League-scoringer etter noen tunge uker. Det er godt nytt for nyansatte Sam Allardyce, som smilte fra øret til øret på tribunen.

David Unsworth ledet laget mot West Ham etter at Allardyce ble offisielt klar onsdag formiddag.

Ashley Williams la på til 4-0 drøyt ti minutter før slutt, og resultatet gjør at Everton får et etterlengtet pusterom på Premier League-tabellen (se nederst).

City-toget fortsetter

På toppen troner fortsatt Manchester City, som beholder luken på åtte poeng ned til byrival Manchester United etter 2-1-seier over Southampton.

Denne gangen satt imidlertid trepoengeren langt inne.

Raheem Sterling rappet seieren hele seks minutter på overtid.