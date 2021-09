Hat trick-Haaland ga norsk drømmekveld – nå lever VM-håpet før storkamp

Selv om kampen i praksis var avgjort, fortsatte Norge å storme mot Gibraltar-målet i jakten på å forbedre målforskjellen i VM-kvaliken.

Det kunne også vært langt større sifre på Ullevaal, men de norske spillerne brente igjen mange, store sjanser.

Faktisk ble Norge stående med hele 44 (!) avslutninger mot mål.

– Fornøyd, men ikke fornøyd nok. Vi burde hatt flere, men det er godkjent, sier Kristian Thorstvedt til TV 2.

Alexander Sørloth hadde prøvd seg på nærmest alle mulige måter før han fikk fullklaff med høyrebeinet på stillingen 3-1 i det 60. minutt:

Sørloth setter Norges fjerde scoring

Landslagskaptein Martin Ødegaard tenkte ikke et sekund på å feire, men spurtet isteden mot målet og hentet ballen.

På overtid kom også betalingen da Halaand smalt inn nok en scoring.

Haaland fikk dermed fullført hat tricket, og målmaskinen står nå med smått utrolige 12 mål på 15 landskamper.

Tyrkisk trøbbel

Samtidig som Norge valset over Gibraltar, fikk Tyrkia ordentlig store problemer borte mot Nederland.

6-1-tap betyr at Norge nå har både flere poeng og bedre målforskjell, men ikke bare det: Tyrkia må klare seg uten både stopperstjernen Caglar Söyüncü, midtbanespiller Orkun Kökcü og midtstopper Ozan Kabak når Norge reiser til Istanbul i oktober.

Leicester-spiller Söyüncü måtte uansett sone med ett gult kort, men pådro seg også sitt andre like før pause. Kabak, som ble byttet inn, brukte bare 12 minutter på å havne i dommerens bok.

Tyrkia-kampen blir en nøkkelkamp med tanke på en eventuell 1.-plass (direkte til VM), men ikke minst 2.-plass (playoff) i gruppa:

Norges gjenværende kvalik-kamper Ekspandér faktaboks 08.10: Tyrkia - Norge

11.10: Norge - Montenegro

13.11: Norge - Latvia

16.11: Nederland - Norge

Vinneren av gruppa går direkte til VM, mens toeren skal ut i playoff-kamper fra 24. til 29. mars 2022. Der kjemper 12 lag, gruppevinnerne og de to beste Nations League-lagene, om de tre siste VM-billettene.

Pangstart

Det tok ikke mange minuttene før Ullevaal-publikummet skjønte at det ville handle om hvor mye Norge skulle vinne.

Lille Gibraltar, med drøyt 30.000 innbyggere, hadde nemlig mer enn nok med å holde ballen unna egen 16-meter.

Der Martin Ødegaard lekte seg, rakk Alexander Sørloth å brenne tre store sjanser før det smalt bak Gibraltar-keeper Kyle Goldwin. Birger Meling fant nemlig stavangerkameraten Kristian Thorstvedt, som banket inn ledermålet.

Like etter fant samme mann Erling Braut Haaland, som løp seg fri med to raske steg og avsluttet iskaldt i hjørnet. Drøyt ti minutter senere var målmaskinen like kald da Sørloth pirket ballen til ham inne i 16-meteren.

Gibraltar klarte imidlertid å gi Norge en liten ripe i lakken da Reece Styche scoret på gjestenes eneste sjanse like før pause.

Andreas Hanche-Olsen ble for veik i en avgjørende duell, og spissen utnyttet feilen med en nydelig avslutning over Ørjan Nyland.

Norge tar likevel et jafs overfor Tyrkia, men målforskjellen mot Nederland blir nærmest umulig å gjøre noe med.