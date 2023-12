– Jeg er sår i kroppen og har spesielt vondt i ansiktet. Ganske vondt i hodet. Utover det, så har jeg det greit. Tror jeg har vært jævlig heldig, sier Sondre Ringen til NRK.

Under onsdagens renn i kontinentalcupen i sveitsiske Engelberg gikk det virkelig galt for den norske hopperen.

– Det kan være jeg blander, men det siste jeg husker er at jeg ventet på bommen, fikk gult lys – og så var jeg på vei inn i helikopteret. Det er det jeg husker, forklarer han.

SMELL: Sondre Ringen har store sår i ansiktet etter fallet. Foto: Privat

Ringen ble flydd i helikopter til et sykehus i Sveits, men han vet ikke hvilken by han befinner seg i.

– Foreløpig har jeg fått vite at jeg har en hjernerystelse og jævlig mange sår i ansiktet. Jeg er ganske blodig, sier Ringen.

Mystisk fall

Ringen har vært med i flere verdenscuprenn, og var sist med i Planica i april. Han forteller at onsdagens renn ble satt på vent i 45 minutter etter fallet.

– Det er ikke hver gang man blir hentet i helikopter, og det er veldig sjeldent det er så lange pauser i et hopprenn, sier han og fortsetter:

– Jeg kunne nok ha forventet noe verre enn det jeg har opplevd. Helsepersonellet i bakken var redd for både nakke og rygg, understreker han.

Men selve fallet vet han ingenting om.

– Jeg har sett video fra hoppet, og det ser jo ut som et normalt skihopp. Helt til jeg forsvinner der, og jeg endte opp her. Så noe har gått galt i mellomtiden, sier han.

Den norske treneren, Sander Vossan Eriksen, har fått noen rapporter om hva som skjedde.

– Jeg har hørt at han virket litt ukonsentret i landingen, og at venstreskien skjærte ut, og at han derfor kjørte hodet i bakken, sier Eriksen til NRK og legger til:

– Det var en veldig stressende situasjon å være i. Jeg så ikke fallet, så jeg ble overrasket da han ikke kjørte ut over sletta på skiene sine, sier treneren.

– Uheldig, men heldig

Det norske hopplandslaget er i Tyskland, og torsdag ettermiddag starter Hoppuka for de norske herrene som skal prøver å kvalifisere seg til rennet i Oberstdorf.

For fire år siden var Ringen selv med i Hoppuka, og han understreker at han mye heller skulle ha vært der enn på sykehuset i Sveits.

LAGKAMERATER: Robert Johansson, Halvor Egner Granerud, Sondre Ringen og Daniel-André Tande under RawAir 2023. Foto: Geir Olsen / NTB

– Er ikke akkurat her jeg skulle vært, men sånn er det nå bare. Nå skal jeg egentlig rekke et fly hjem klokken 19, men det spørs vel om det ryker og, sier han.

Ringen forteller at legene har sjekket puls, blodtrykk og tatt øyetester gjennom natten. Og alt ser tilsynelatende bra ut.

– Fra det jeg har skjønt, så var alle veldig redde for at det skulle bli verre enn noen skrubbsår i ansiktet og en hjernerystelse. Egentlig føler jeg jo meg jævlig uheldig, men i det store og hele så er jeg vel egentlig heldig, sier han.