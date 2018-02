– Det har påvirket sporten vår, men det vakre med langrenn er at det er mulig å slå utøvere som jukser. Det er ikke som sykling, der alle sykler opp et fjell i en time, alle sykler veier det samme og alt handler om fysisk kapasitet.

Slik svarer den kanadiske langrennsstjernen Alex Harvey konfrontert med siste vending i sagaen om dopingskandalen i Sotsji-OL for fire år siden.

Rett før OL i Pyeonchang vedtok Idrettens voldgiftsrett (CAS) å oppheve IOC-dommene mot 28 av de russiske utøverne som ble diskvalifisert fra OL i Sotsji. Blant dem Aleksandr Legkov, som får tilbake femmilsgullet.

– Kanskje for drastisk

Harvey er blant dem som har krevd strenge sanksjoner mot Russland, etter at den såkalte McLaren-rapporten avslørte systematisk manipulering av dopingprøvene til russiske utøver under Sotsji-lekene.

– Jeg føler IOC iverksatte de mest drastiske tiltakene de kunne, kanskje for drastiske, sier jusstudenten nå.

Han har fulgt de juridiske prosessene nøye.

– Jeg liker at selv om 28 utøvere gikk fri, så understreker CAS at mandatet ikke var å vurdere om det var et organisert dopingsystem i Sotsji. De sa denne avgjørelsen ikke betyr at det ikke var systematisk doping. Jeg er glad de kom med det skriftlig, selv om de ga tilbake medaljene, sier Harvey.

Han påpeker at Russland fortsatt er utestengt fra OL, selv om en rekke russiske utøvere fortsatt kjemper for å få komme til start i Pyeongchang.

Slakter Sotsji-løypa

Den regjerende verdensmesteren på femmil har tidligere sagt til NRK at han er overbevist om at McLaren-rapporten stemmer og at det foregikk organisert manipulering av dopingprøver i Sotsji.

På en pressekonferanse i Pyeongchang tirsdag gikk Harvey også langt i å antyde at OL-løypene i Sotsji var skreddersydd for dopede utøvere.

– I Sotsji var det nærmest en klatreavslutning. Det var to kilometer klatring rett før målstreken, så det så ut som de bygde løypa for utøvere som har mer utholdenhet enn alle andre i verden, og russerne var veldig sterke, sier Harvey.

At Alexander Legkov vant femmila foran Maxim Vylegzjanin og Ilja Tsjernousov understreker det poenget.

I Pyeongchang er det lettere løyper som i mindre grad favoriserer den ekstreme utholdenhetskapasiteten.

– Her er de ei rettferdig løype. Du må være sterk fysisk, men du må også være smart taktisk og ha godt utstyr, så da er det rettferdig. Jeg tror det blir et av de reneste OL-ene vi har sett på noen år, og de er en stor motivasjon for meg, fastslår Alex Harvey.