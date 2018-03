Harveys pek mot nordmennene: – Hvor er alle de norske?

Mens pallen, bestående av Aleksandr Bolsjunov, Alex Harvey og Dario Cologna, ble avbildet i Falun, ropte Harvey:

– Hvor er alle nordmennene?

Så fortsatte han: «De liker ikke 15 kilometer klassisk, fellesstart ...» før han lo godt. Samtidig lå nordmennene strødd i målområdet, utslitt etter 15 kilometer jaktstart i Falun. Bolsjunov utklasset alle, mens nordmennene ramlet av da Cologna og Harvey skrudde opp dampen.

– Skjer ikke ofte

Best av de norske var Martin Johnsrud Sundby på fjerdeplass.

– Det er en vennskapelig spøk. Jeg tror det er bra for sporten at de ikke vinner alt. De er best i verden på både dame- og herresiden, sier Alex Harvey til NRK.

Harveys humør var åpenbart smittsomt, for i målområdet like etter smalt det fra Dario Cologna: «Norwegian who?». På norsk: Hvilke nordmenn?

– Ha ha, ler Dario Cologna, som smiler bredt når han får spørsmål om kommentaren.

UTENFOR PALLEN: Martin Johnsrud Sundby. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– En pall uten nordmenn skjer ikke mange ganger i løpet av en sesong, sier Cologna til NRK.

Søndagens pall var niende gang i år at det er en pall uten norske innslag. Søndag var andre dagen på rad at de norske misset pallen. Også lørdag ble det utenlandsk dominans, og lørdag ble Sundby beste norske på en beskjeden åttendeplass.

– Vi ser jo hvem som har herjet hele sesongen og det er han som står bak meg her, sier Sundby og peker opp mot Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo: – Viktig å spøke med oss

Klæbo tar seg ikke nær av kommentarene fra Harvey og Cologna.

– Det er viktig å spøke med oss. Det kan ikke være blodig alvor hele tiden, sier Klæbo, som ruslet inn til 25. plass i Falun søndag. Han sikret verdenscupen sammenlagt foran nettopp Cologna etter det som må beskrives som en eventyrlig sesong.

Klæbo tar nå ferie etter 11 individuelle verdenscupseirer og tre OL-gull.